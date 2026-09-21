Fotbal

Dorin Goian va îmbrăca din nou tricoul lui Palermo după 15 ani

Dorin Goian va îmbrăca din nou tricoul lui Palermo după 15 ani
Dorin Goian va îmbrăca din nou tricoul lui Palermo după 15 ani

Fostul mare fotbalist sucevean Dorin Goian va reveni pe gazon, sâmbătă, în Italia, cu prilejul meciului de retragere al lui Fabrizio Miccoli, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria clubului Palermo.

Dorin Goian a fost coechipier cu Fabrizio Miccoli la Palermo în perioada 2009–2011, iar cei doi vor împărți din nou vestiarul într-un meci special, dedicat carierei fostului mare atacant italian.

Evenimentul caritabil va reuni o serie de foști jucători emblematici din perioada de glorie a clubului „rosanero”, dar alți fotbaliști cunoscuți din fotbalul italian precum Javier Pastore, Josip Ilicic, Benny Carbone sau Amauri.

Fabrizio Miccoli a îmbrăcat de 10 ori tricoul primei reprezentative a Italiei, iar în cariera sa a evoluat pentru formațiile Perugia, Juventus, Fiorentina, Benfica, Palermo și Lecce.

Fabrizio Miccoli
Fabrizio Miccoli

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