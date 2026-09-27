Dorin Goian a fost coechipier cu Inzaghi și Nainggolan la retragerea lui Miccoli

Dorin Goian a participat sâmbătă seară în Italia la meciul de retragere al lui Fabrizio Miccoli, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din istoria clubului Palermo. Cei doi au fost coechipieri în perioada 2009-2011, pe când formația „rosanera” evolua în Serie A.

Partida demonstrativă a opus o echipă formată din Legendele lui Miccoli (jucători emblematici care i-au fost colegi de-a lungul carierei) și Naționala Artiștilor din Televiziunea Italiană. Echipa legendelor a fost condusă de pe bancă de antrenorul Davide Ballardini și a avut în componență numeroase nume mari din fotbalul italian și internațional, printre care Amauri, Josip Ilicic, Federico Balzaretti, Fabio Liverani, Fábio Simplício, Mattia Cassani, Radja Nainggolan, Valeri Bojinov, Nuno Gomes, Dorin Goian sau Filippo Inzaghi, actualul tehnician al lui Palermo.

Cel mai emoționat moment al partidei a fost golul marcat de către Diego Miccoli, fiul lui Fabrizio, chiar din pasa tatălui său.

La meci au asistat 15.000 de spectatori, iar o parte semnificativă din încasări a fost donată Fundației Falcone, pentru construirea unui teren de sport destinat tinerilor.