„Don Quijote”, un proiect internațional care aduce împreună excelența artistică și talentul local, la Teatrul Municipal Suceava

Municipiul Suceava găzduiește un proiect artistic deosebit, spectacolul de balet „Don Quijote”, realizat de Omnia Ballet Production, în colaborare cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Evenimentul cultural va avea loc pe 26 noiembrie 2026, de la ora 19:00, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Proiectul își propune să aducă publicului sucevean un spectacol de balet de înaltă ținută artistică, reunind artiști internaționali, dansatori profesioniști și reprezentanți ai teatrului local.

În spatele acestui proiect se află Mihai Constantinescu, coregraf, fost balerin al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și fost dansator în producții internaționale, inclusiv la bordul navelor de croazieră Princess Cruises și Costa Crociere, unde a ocupat și poziția de Dance Captain.

După o experiență de peste 15 ani în industria internațională a spectacolelor, Mihai Constantinescu a ales să revină în România și să dezvolte propriile proiecte artistice. Astfel au luat naștere Omnia Ballet și Omnia Ballet Production, două direcții prin care promovează educația prin dans, formează tineri artiști și organizează producții de balet la nivel național și internațional.

Colaborare

Unul dintre obiectivele sale este acela de a aduce spectacole de anvergură în orașe în care publicul nu are întotdeauna acces la producții internaționale de balet și de a crea oportunități pentru artiștii locali. „Mi-am dorit ca proiectul Don Quijote de la Suceava să fie mai mult decât un spectacol de balet. Am considerat important să implicăm și artiștii teatrului, pentru că avem oameni talentați în comunitatea noastră, iar aceștia merită să fie parte din proiecte artistice de acest nivel. Participarea actorilor Bogdan Amurăriței și Iulian Burciu aduce o dimensiune teatrală aparte producției și reprezintă, în același timp, o formă de respect și apreciere pentru valorile artistice locale. Cred că este important să construim împreună și să oferim vizibilitate talentului pe care îl avem acasă”, a transmis Mihai Constantinescu.

Un loc special în povestea acestei producții îl ocupă Valentin Barteș, coregraful spectacolului, un nume cu o însemnătate aparte în parcursul profesional al lui Mihai Constantinescu.

Colaborarea lor actuală are în spate o istorie de aproximativ 15 ani. Valentin Barteș a fost unul dintre oamenii care au avut încredere în potențialul său artistic și care l-au sprijinit să facă primii pași importanți pe scena internațională, oferindu-i primul rol solistic chiar în spectacolul „Don Quijote”.

„Pentru mine, această colaborare are și o puternică valoare sentimentală. Valentin Barteș este omul care mi-a oferit, acum 15 ani, prima oportunitate de a interpreta un rol solistic, chiar în Don Quijote. A fost un moment important în cariera mea și unul pe care nu l-am uitat. Faptul că astăzi avem ocazia să lucrăm împreună la aceeași producție, de data aceasta dintr-o altă perspectivă profesională, este o bucurie și o onoare. Există oameni care contribuie decisiv la drumul tău profesional, iar Valentin este unul dintre ei”, a mai completat Mihai Constantinescu.

Invitați

Producția de la Suceava beneficiază de participarea companiei internaționale Messapica, cu artiști proveniți din peste 14 țări, alături de soliștii invitați Robert Enache și Amyra Badro, prim-balerini ai Operei Naționale București, precum și de elevii școlii Omnia Ballet Suceava.

Prin acest proiect, Omnia Ballet Production își continuă misiunea de a aduce în fața publicului producții artistice valoroase, de a crea punți între scena locală și cea internațională și de a demonstra că Suceava poate deveni un punct important pe harta evenimentelor culturale de anvergură.

„Cred că adevărata valoare a unui proiect artistic nu stă doar în ceea ce se întâmplă pe scenă într-o seară, ci și în oportunitățile pe care le creează, în oamenii pe care îi aduce împreună și în ceea ce lasă în urmă”, a completat Mihai Constantinescu.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe www.bilet.ro, cât și de la casieria Teatrului Municipal Suceava.