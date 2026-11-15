Domeniul schiabil Șoimul din Gura Humorului va oferi trei pârtii de schi în acest sezon de iarnă

Domeniul schiabil Șoimul din Gura Humorului se pregătește pentru noul sezon de iarnă cu investiții importante în infrastructură și echipamente. Reprezentanții SC Ariniș Parc SRL au anunțat că, în sezonul care urmează, domeniul schiabil Șoimul va oferi condiții îmbunătățite pentru practicarea sporturilor de iarnă, în urma unor lucrări ample de reabilitare și modernizare. Pe lângă pârtiile Șoimul 1 și Șoimul 2, în acest sezon va fi disponibilă și o pârtie verde, amenajată special pentru școlile de schi și pentru schiorii începători.

Pârtia Șoimul 1, cea mai mare din cadrul domeniului schiabil, a fost curățată și reprofilată, fiind refăcute inclusiv zonele afectate de alunecări de teren. Totodată, telescaunul care deservește pârtia a fost supus unei revizii complete. Lucrări de reprofilare au fost realizate și la pârtia Șoimul 2, iar instalația de teleschi care o deservește a fost, de asemenea, revizuită.

Una dintre principalele noutăți este pârtia verde, amenajată la baza domeniului Șoimul 1. Aceasta va avea o lungime de aproximativ 75-80 de metri, o pantă de maximum 12 grade și va fi deservită de o bandă transportoare pentru schiori, cu o lungime de 55 de metri.

Și zona destinată săniușului a fost complet refăcută, fiind extinsă atât în lungime, cât și în lățime. În plus, aceasta a fost echipată cu o bandă transportoare, care va ușura transportul săniilor spre partea superioară a pârtiei

De asemenea, investiții importante au fost realizate și în sistemul de producere a zăpezii artificiale. Cele cinci tunuri de zăpadă existente au fost complet reabilitate, iar alte nouă tunuri noi au fost achiziționate. În același timp, instalația de pompare a fost modernizată, iar capacitatea de alimentare cu apă necesară producerii zăpezii a fost suplimentată.

Modernizările au vizat și infrastructura administrativă și tehnică. Clădirea administrativă a fost complet reabilitată, fiind construită și o zonă nouă pentru Serviciul Salvamont și o clădire pentru Apres-Ski.

Pentru pregătirea și întreținerea pârtiilor, ratracul existent a fost reabilitat integral, iar operatorul a achiziționat încă un utilaj de acest tip. De asemenea, gardurile despărțitoare au fost reabilitate și au fost cumpărați 1.500 de metri liniari de plase de siguranță, pentru creșterea gradului de protecție a schiorilor.

Potrivit reprezentanților SC Ariniș Parc SRL, în această perioadă se lucrează intens la pregătirea domeniului schiabil din Parcul Ariniș, astfel încât toate facilitățile să fie pregătite pentru noul sezonul de iarnă.

Pârtia Șoimul 1 din Gura Humorului are o lungime de 1.478 de metri, cu o diferență de nivel de 283 de metri și dispune de cinci tunuri de zăpadă. Pârtia dispune și de instalație de nocturnă, cu 80 de stâlpi de iluminat, precum și de un echipament telescaun pe o lungime de 1.349 de metri, cu o capacitate de transport de 1.200 de persoane/oră.

Pârtia Șoimul 2 are o lungime de 550 de metri, lățimea de 60 de metri și o înclinație de 20%, fiind dotată cu o instalație de teleschi.