Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și a lui Rareș

Doliu, chipuri înmărmurite de durere și o tăcere apăsătoare au marcat debutul anului școlar de la Colegiul National „Nicu Gane” Fălticeni.

Pentru colegii și profesorii lui Alex Mateiciuc și Rareș Mercore, prima zi de școală a venit cu o durere greu de pus în cuvinte. Cei doi adolescenți, prieteni buni și colegi de clasă, și-au pierdut viața într-un cumplit accident rutier, sâmbătă dimineața, în comuna Fântâna Mare.

Ar fi trebuit să pășească luni, din nou, în curtea colegiului și să înceapă clasa a XI-a, însă în locul lor au rămas două locuri goale, flori și candele aprinse.

Întreaga comunitate școlară a pășit luni, 7 septembrie, în noul an școlar cu gândul la prietenii pe care nu-i vor mai vedea în bănci.

După slujba oficiată în memoria celor doi elevi și momentul de reculegere, directoarea adjunctă Luminița Corbu a transmis un mesaj către elevii colegiului, vorbind despre durerea pierderii și despre fragilitatea vieții: „Rareș și Alexandru nu mai sunt. Doi elevi ai școlii noastre, doi colegi, doi prieteni, doi copii care ar fi trebuit să fie aici, astăzi, alături de colegi, să intre în clasă. În schimb, ne luăm rămas bun de la ei.

Este nedrept de devreme, este cumplit de greu. Un accident a curmat într-o singură clipă două vieți și a schimbat pentru totdeauna alte vieți. Poate aceasta e lecția dureroasă pe care Alex și Rareș ne-o lasă – viața este de neprețuit, dar atât de fragilă. E suficient o singură clipă ca totul să se schimbe. Aveți grijă de voi, dragii mei elevi”.

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș

„Puneți mereu siguranța pe primul loc și aveți grijă de alegerile voastre”

Diriginta celor doi elevi, din clasa a XI-a B, prof. Daniela Ramona Pavel, a vorbit cu lacrimi în ochi despre cei doi elevi, transmițând un mesaj de suflet colegilor și familiilor îndoliate:

„Vă mulțumesc că îi purtați pe acești doi minunați băieți în sufletele și în rugăciunile voastre. Am scris două bilețele, dar nu de «Adio», ci de «Bine ați venit». Bine ați venit în gândurile și rugăciunile noastre, așa cum vă știm și așa cum veți rămâne.

Dragii mei, Rareș și Alexandru, prea repede, prea curând, prea devreme ați plecat dintre noi. Ați fost minunați, speciali, inteligenți, plini de viață și năucitor de tineri. Plini de viață, așa cum doar unii dintre noi știm să fim.

Ne veți lipsi mult, dar, în același timp, veți rămâne vii în memoria și în rugăciunile celor care v-au cunoscut. Vă îmbrățișăm sufletele. Drum lin în Împărăția lui Dumnezeu.”

Unul dintre colegii lor a vorbit despre prietenia care i-a legat încă din anii de gimnaziu:

„M-am împrietenit cu ei încă din școala generală, iar în gimnaziu am fost de nedespărțit. Am trecut împreună, alături de grupul nostru, prin bune și prin rele. A fost o prietenie strânsă și puternică, așa cum rar vezi.

Vreau să rămână în amintirile noastre ca niște băieți buni, deosebiți, cu multe calități, care au fost iubiți de toată lumea. Aș da orice să-i mai pot vedea o dată.

Puneți mereu siguranța pe primul loc și aveți grijă de alegerile voastre.”

Din partea clasei, un alt coleg a încercat să pună în cuvinte durerea lăsată în urmă:

„Încă nu-mi pot închipui viața fără ei. Din partea clasei, dragii noștri colegi, ne este nespus de greu să alegem cuvintele potrivite. Niciun cuvânt nu poate umple golul lăsat de plecarea voastră.

Nu demult vă auzeam vocile și râsetele. Niciodată nu ne-am gândit că acele clipe se vor sfârși, că ne vom uita la bănci și vom înțelege faptul că nu vă veți mai întoarce.

Vrem să ne amintim că ați fost aici, că ați avut planuri și visuri.

Rareș și Alex, ați fost prietenii noștri, colegii noștri, doi băieți inegalabili. Veți rămâne mereu parte din colectivul clasei.

Odihniți-vă în pace. Ne va fi dor de voi.”

Cei doi vor fi conduși pe ultimul drum marți, 8 septembrie. Alexandru Mateiciuc, din Fântâna Mare, de 16 ani, cel care s-ar fi aflat la volanul unui autoturism marca VW Golf 7 Hibrid, și Rareș Mercore, din Rădășeni, tot de 16 ani, au murit sâmbătă dimineață după ce mașina a lovit cu putere un cap de podeț, iar apoi a luat foc.

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș

Doliu și durere la Colegiul „Nicu Gane”. Prima zi de școală a fost umbrită de tragedia lui Alex și Rareș