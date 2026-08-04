Doliu în fotbalul românesc. A murit Silviu Stănescu

Luni seară s-a stins din viață reputatul profesor și cunoscutul antrenor de fotbal Silviu Stănescu. Sănătatea sa se deteriorase puternic în ultimele luni și a decedat la Spitalul Județean Suceava, cu câteva zile înaintea împlinirii vârstei de 82 de ani.

Originar din Drăgășani, Silviu Stănescu și-a petrecut o mare parte a vieții la Suceava, unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de 30 de ani. Primul contact cu fotbalul sucevean l-a avut chiar înainte de Revoluție, activând ca antrenor principal al CSM-ului în prima parte a sezonului 1989-1990.

Al doilea mandat pe Areni l-a avut între 1995 și 1997, când a condus banca tehnică a Bucovinei, care evolua pe atunci în eșalonul secund.

Ultimul mandat pe Areni l-a avut în sezonul 2000-2001, după ce a preluat o echipă Foresta cu probleme, abia retrogradată din Divizia A. Nu a rezistat însă mult, fiind forțat să plece după o serie de neînțelegeri cu patronul Eugen Huțu. Ulterior, a fost coordonator al Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava și antrenor la grupele de juniori ale clubului Sporting Suceava.

Unul dintre oamenii cu care a colaborat foarte bine în decursul anilor a fost Mircea Crainiciuc, care rememorează momentele trăite alături de nea Silviu.

„Mă știam cu dumnealui dinainte de Revoluție și am păstrat legătura. La începutul anului 1994 m-a luat să-i fiu secund în Divizia A, la CSM Reșița. Țin minte că am făcut un retur foarte bun, reușind să învingem și pe Steaua, care nu mai pierduse un meci în campionat de vreo doi ani. Apoi l-am chemat eu la Suceava, unde am conclucrat foarte bine timp de doi ani și jumătate, pe vremea Bucovinei. Tot el mi-a propus să abandonez munca de antrenor secund și să devin conducător. A fost un om deosebit, un mare meseriaș în fotbal. Un tip erudit, tobă de carte, care avea un discurs fantastic. Poate a fost puțin neînțeles pentru vremurile acelea, el fiind foarte riguros într-o lume a fotbalului boemă uneori”, a declarat fostul președinte al Forestei, Mircea Crainiciuc.

Silviu Stănescu a evoluat ca jucător la Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar în cariera de antrenor a pregătit echipe precum FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț, Politehnica Iași, Universitatea Cluj și Gloria Bistrița.

Silviu Stănescu a fost cel care l-a convins pe marele Ion Oblemenco să vină la Universitatea Craiova, jucătorul care poartă acum numele stadionului din Bănie și a avut un rol important în descoperirea și formarea unor fotbaliști care au ajuns ulterior în prim-planul fotbalului românesc, printre care Gheorghiță Geolgău, Victor Pițurcă, Cristian Chivu sau Răzvan Raț.

Trupul neînsuflețit al lui Silviu Stănescu este depus la capela Cimitirului „Pacea Vechi”. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 6 august, la ora 11.00.