Doliu în Fântânele. Părintele Cătălin-Eugen Serediuc a plecat la cele veșnice la doar 56 de ani

Comunitatea din Fântânele este în doliu după trecerea la cele veșnice a părintelui Cătălin-Eugen Serediuc, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. Preotul s-a stins din viață în după-amiaza zilei de 21 octombrie 2026, la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă o comunitate îndurerată și numeroase amintiri legate de anii în care și-a dedicat viața slujirii Bisericii și credincioșilor.

Peste 30 de ani dedicați slujirii lui Dumnezeu

Absolvent al Facultății de Teologie din Iași, părintele Cătălin-Eugen Serediuc a slujit timp de peste trei decenii, fiind un reper spiritual pentru credincioșii pe care i-a păstorit. La începutul activității sale preoțești, a slujit la bisericile din Botoș și Broșteni, iar în anul 2000 a fost numit preot paroh la Fântânele.

De atunci, timp de peste 25 de ani, a fost alături de comunitatea locală în cele mai importante momente ale vieții. A botezat copii, a oficiat cununii, i-a condus pe ultimul drum pe cei plecați dintre noi și le-a oferit credincioșilor sprijin sufletesc și îndrumare în clipele de încercare.

Pentru mulți dintre oamenii din Fântânele, părintele a fost și un om apropiat, prezent în viața comunității și în sufletele celor pe care i-a îndrumat de-a lungul anilor.

O nouă încercare pentru familia sa

Plecarea neașteptată a părintelui vine după o altă mare durere trăită de familia sa. Soția acestuia se stinsese din viață cu aproximativ un an și jumătate în urmă, iar acum fiica lor se confruntă cu pierderea ambilor părinți într-un interval relativ scurt.

Potrivit informațiilor apropiaților, părintele se afla în vizită la rude, în județul Bacău, locul de origine al regretatei sale soții, în momentul în care a survenit decesul.

Credincioșii îi vor putea aduce un ultim omagiu

Trupul neînsuflețit al părintelui urmează să fie depus la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Fântânele, unde rudele, apropiații și credincioșii vor putea veni să își ia rămas-bun.

Dispariția sa lasă un gol profund în comunitatea pe care a slujit-o cu devotament timp de mai bine de două decenii și jumătate. Rămân în urmă anii de slujire, faptele, rugăciunile și legăturile sufletești construite cu oamenii locului. În aceste momente de grea încercare, gândurile se îndreaptă către fiica îndurerată, către familie și către toți cei care l-au cunoscut și prețuit.