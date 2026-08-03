Doi tineri sunt în stare foarte gravă după accidentul de motocicletă de duminică seară

Vești proaste privind accidentul produs duminică seară, pe raza orașului Salcea, unde o motocicletă pe care se aflau doi tineri a ieșit în decor, cu viteză, și a intrat într-un șanț de beton.

Conform datelor actualizate, de luni, ambii pacienți sunt intubați, în stare gravă, pe secția de ATI a Spitalului Județean. Ambii au prognostic rezervat privind supraviețuirea.

Din cercetările poliției rezultă că duminică seară, în jurul orei 18.50, un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Hănțești, în timp ce conducea motociclul Honda, pe strada Rezervorului, în Salcea, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul consolidat din beton al drumului comunal.

Nu există date sau indicii ca tânărului să fi fost jenat de vreo mașină.

Pe motocicletă era ca pasager și un tânăr în vârstă de 24 ani, din orașul Salcea.

Echipajele medicale deplasate la fața locului i-au găsit pe ambii cu multiple traumatisme, în stare de comă, cu traumatisme grave și la cap.

Motociclistul nu a putut fi testat pe loc și i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii a alcoolemiei.