Doi tineri suceveni sunt în cursa pentru titlul de „Meseriașul anului”

Doi tineri suceveni – Miriam Alice Stan și Tudor Ghiață – sunt în cursa pentru premiul „Meseriașul anului”, distincție acordată în cadrul Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual elevilor sau absolvenților din învățământul dual care s-au remarcat prin implicare în practică, atitudine profesională și pasiune pentru meserie.

Evenimentul se va desfășura pe 9 noiembrie, la Palatul Cotroceni.

Miriam Alice Stan este elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, la specializarea confecționer produse textile. A obținut premiul I la concursul județean „Stil și Eleganță” și alte distincții în domeniul textil. Printr-un proiect de reciclare creativă, transformă haine și materiale reutilizabile în accesorii handmade, îmbinând îndemânarea cu designul sustenabil.

De cealaltă parte, Tudor Ghiață este absolvent al Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, actualmente student al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, domeniul Sistemelor Electrice, de la Universitatea din Suceava.

Practica la EGGER România i-a oferit ocazia să lucreze cu echipamente industriale și tehnologii greu accesibile în școală, înțelegând mai bine aplicarea practică a cunoștințelor. A obținut locul I la Eco Craft și locul III la Trofeul Electricianului și „Student pentru o zi”.

Sunt 27 de elevi din întreaga țară nominalizați la premiul „Meseriașul anului”.

„Fiecare dintre ei are propria poveste despre meseria aleasă, despre perseverență, implicare și drumul pe care și-l clădește”, spun organizatorii.

Pot fi votați pentru „Meseriașul publicului”

Toți cei 27 de elevi finaliști intră și în cursa pentru un premiu de popularitate.

Începând din 3 noiembrie, cei doi tineri suceveni pot fi votați pentru premiul „Meseriașul publicului”, la https://handsacross.ro/gala-2026/ . Votul se validează cu o adresă de e-mail.

„De pe 3 noiembrie 2026, până pe 9 noiembrie 2026, ora 20:15, poți alege unul dintre cei 27 de candidați ai categoriei Meseriașul anului pentru a deveni Meseriașul publicului. Citește prezentările lor și votează-l pe cel care te inspiră.

Gala pune în prim-plan oamenii, proiectele și parteneriatele din învățământul tehnologic dual din România. Este organizată de Asociația Hands Across România.

Munca, perseverența și pasiunea tinerilor merită încurajate și apreciate!

Dualul contează. Meseria construiește România viitorului”, au mai transmis organizatorii.