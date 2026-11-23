O metodă de înșelăciune care a mai făcut victime în Suceava a reapărut, modul de operare fiind unul destul de periculos pentru mulți dintre noi și plecând de la mesaje capcană de pe aplicația Whatsapp.

Ce face cazul deosebit este că victimele, doi tineri, soți și soție, au făcut trei transferuri de sume de bani, în interval scurt, până să realizeze că ceva este în neregulă.

Duminică seară, în jurul orei 20.20, la sediul Secției Rurale Șcheia s-au prezentat un tânăr de 22 de ani și o tânără de 26 de ani, din comuna Bălăceana, soț și soție.

Cei doi au sesizat faptul că au fost înșelați de către o persoană necunoscută, care s-a prezentat ca fiind cumătrul lor pe aplicația Whatsapp și căreia i-au transferat cu ”împrumut” suma de 8.000 lei.

Din cercetări a rezultat că în timp ce aceștia se aflau la domiciliul comun, bărbatul a fost contactat pe Whatsapp de pe contul care, aparent, era al cumătrului său.

Acesta i-a cerut urgent suma de 4.000 de lei. Bărbatul i-a cerut soției sale acordul pentru a-i da acces la telefonul ei mobil, marca iPhone, pentru a-i transfera prin intermediul aplicației bancare BT Pay suma de 4.000 lei.

La scurt timp, ”cumătrul” a mai cerut încă 2.000 de lei, apoi încă 2.000 de lei.

Deja cu 8.000 de lei câștigați, escrocul a mai cerut alți 3.500 de lei. Abia la acest moment cei doi soți au intrat la bănuieli și l-au contactat telefonic pe cel care le este rudă și au realizat că au fost înșelați.

Practic, contul respectivului a fost copiat, clonat, iar cei din lista sa au primit mesaje privind nevoia urgentă a unor transferuri de sume de bani.

Ancheta polițiștilor continuă în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea.