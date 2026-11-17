Nu mai puțin de nouă autori de infracțiuni rutiere au fost reținuți în arest în ultimele zile în cadrul acțiunii ”Bachus 2026” a polițiștilor suceveni, după cum am arătat deja în Monitorul de Suceava. Aproape fiecare din aceste cazuri șochează prin ceva, fie alcoolemia mare, fie infracțiunile multiple, fie urmăririle periculoase în care s-au angrenat tineri care nu par să înțeleagă nimic din dramele care se petrec în jurul lor.

Un exemplu vine după ce, pe 15 noiembrie, pe timp de noapte, pe DN 2E, la Cacica, un echipaj rutier a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism.

Conducătorul autoturismului nu a oprit, a accelerat, iar într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcției de mers, mașina părăsind partea carosabilă și intrând în șanț.

La volan a fost identificat un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Botoșana, care din fericire nu a suferit leziuni.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În scurt timp s-a constatat că șoferul nici nu este șofer în sensul Codului Rutier, neavând permis de conducere.

După administrarea materialului probator, polițiștii au dispus reținerea în arest a tânărului în vârstă de 25 de ani, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Totodată, pentru abaterile la regimul rutier și pentru faptul că a circulat cu ITP și RCA expirate, tânărului i-au fost aplicate și cinci amenzi, în valoare de peste 4.000 de lei, vehiculul fiind imobilizat.

Al doilea exemplu vine de la polițiștii Secției Rurale Gălănești, care, în timp ce acționau la Bilca, au trebuit să plece în urmărirea unui autoturism condus de un tânăr care nu a oprit la semnal, gonind în jur de 5 kilometri.

La un moment dat, conducătorul autovehiculului a pierdut controlul autoturismului, care a acroșat o grămadă de lemne aflată lângă un gard confecționat din sârmă. După impact, tânărul de la volan a fugit pe jos, neputând fi prins pe loc.

În mașină mai erau însă trei pasageri, astfel că tânărul în vârstă de 20 de ani, din Vicovu de Sus, a fost identificat ulterior.

Infracțiunea certă care a putut fi stabilită ulterior este cea de conducere fără permis. Și în acest caz a rezultat că mașina avea Inspecția Tehnică Periodică expirată și nu deținea o poliță RCA valabilă.

Tânărul fără permis a fost reținut în arest, iar pentru nerespectarea semnalelor polițistului rutier, conducere agresivă, lipsă ITP și RCA, a încasat amenzi în valoare de 2.500 de lei.