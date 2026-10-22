Doi tineri, săltați de DIICOT pentru trafic de droguri. Ambii au fost arestați pentru 30 de zile

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au avut miercuri o nouă acțiune flagrantă care a vizat traficanți de droguri, vizați fiind doi tineri acuzați de trafic cu substanțe psihoactive, dar și de trafic de droguri de risc și de mare risc.

Cum traficul se accentuase în a doua parte a lunii octombrie, inclusiv cu droguri de mare risc, s-a acționat coordonat în dimineața zilei de miercuri, 21 octombrie.

Din păcate, deși pedepsele sunt în general mari, prea mulți suceveni, majoritatea tineri și foarte tineri, intră în această lume extrem de periculoasă, atât din perspectiva consumatorilor, cât și a celor care devin dealeri și care riscă ani buni de pușcărie.

Dealerul principal vizat de acțiunea procurorilor de la DIICOT și a polițiștilor de la BCCO este inculpatul Denis Alexandru Prelipcean, în vârstă de 33 de ani, din Horodnic de Jos, dar care locuiește efectiv la Rădăuți.

Despre acesta s-au adunat date privind șase operațiuni de trafic cu produse din categoria substanțe psihoactive, la diferite intervale de timp din anul 2025, dar și recente, din octombrie 2026. Este vorba de vânzarea de etnobotanice sub formă de cristale, până la 179 grame cristale la o tranzacție.

Mai recent, același inculpat a început să tranzacționeze și canabis și drog tip 3 – CMC, încadrate la droguri de risc și de mare risc.

A fost vorba de cantități de până la 12 grame de canabis vândute unor consumatori, în timp ce la perchezițiile care au avut loc pe 21 octombrie s-au mai găsit 5,65 grame de canabis.

Canabis – fotografie generică

În ancheta structurilor Antidrog a apărut mai recent și al doilea inculpat, Ionuț Alexandru Săvuți, în vârstă de 28 de ani, care ar fi început să achiziționeze droguri de la primul inculpat, în scop de vânzare.

Acesta ar fi un fel de ”săgeată” pentru primul dealer, fiind acuzat de o tranzacție de 12 grame de canabis, dar și de etnobotanice.

În urma propunerii înaintate de procurorii de la DIICOT, joi, 22 octombrie, Tribunalul Suceava a emis mandate de arestare pe numele ambilor.

Denis Alexandru Prelipcean a fost arestat pentru ”trafic național de droguri de risc și de mare risc” (4 acte materiale) și ”efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive” (6 acte materiale).

În cazul lui Ionuț Alexandru Săvuți, mandatul de arestare a fost emis pentru „trafic național de droguri de risc” și ”efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”, câte o infracțiune de fiecare.

Cei doi inculpați au solicitat, prin apărător ales, o măsură mai blândă, a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, însă nu au avut succes.

Cei doi pot contesta arestul preventiv la Curtea de Apel Suceava, iar până la o sentință definitivă a judecătorilor se bucură de prezumția de nevinovăție.