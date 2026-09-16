Doi tineri puși pe scandal, reținuți în arest după ce au împărțit pumni pe esplanada centrală din Suceava

Polițiștii suceveni au continuat cercetările și au decis să ia măsura reținerii în arest față de doi tineri care au comis o agresiune pe 5 septembrie, pe timp de noapte, în centrul municipiului, la ieșirea din clubul din subsolul Casei de Cultură.

Atunci, la ora 2.00 din noapte, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de către un bărbat în vârstă de 37 ani, din municipiul Suceava, care a anunțat că el și un amic au fost loviți.

Din cercetări a rezultat că cei doi bărbați de 37 de ani au petrecut în clubul ”Story” din municipiul Suceava, iar când au ieșit pentru a fuma, pe o bancă de pe esplanadă, au fost abordați de către doi tineri ieșiți și ei din local, care s-au arătat deranjați că primii s-ar fi uitat ”urât” la ei, în club.

Fără prea multe discuții, cei doi ”deranjați” de priviri au trecut la lovituri cu pumnii.

După ce au ridicat imagini video relevante și au audiat unii martori, polițiștii au stabilit cine sunt autorii. Agresorii sunt doi tineri, unul în vârstă de 25 de ani și unul de 31 de ani, ambii din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Cel puțin unul dintre ei este cunoscut pentru antecedente violente.

Cei doi au fost puși sub acuzare pentru două infracțiuni de loviri sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pe 15 septembrie, au fost puse în executare două mandate de aducere, la Mihoveni, cei doi tineri fiind reținuți în arestul IPJ Suceava, pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului Investigații Criminale Suceava, sub coordonarea unui procuror. Cel mai probabil, după 24 de ore de arest, cei doi vor fi plasați sub control judiciar.

Chiar dacă agresiunea în sine nu a fost una severă, este bine că poliția reacționează în astfel de cazuri, iar golanii cu astfel de apucături au parte de repercusiuni pentru faptele lor.