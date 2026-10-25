Doi tineri, între care unul minor, loviți de cai la un târg din județ

Doi tineri au ajuns la spital în dimineața zilei de duminică, 25 octombrie, după ce au fost loviți de cai.

Incidentele au avut loc la târgul de cai din comuna Satu Mare, iar tinerii în vârstă de 16 ani, respectiv 33 de ani, au fost preluați de echipajele medicale sosite la fața locului, respectiv o ambulanță de la substația Rădăuți și un modul SMURD de terapie intensivă de la Suceava.

Minorul de 16 ani prezenta un traumatism cranio-cerebral minor, respectiv contuzie toracică, și a fost transportat la Compartimentul de Primire Urgențe de la spitalul din Rădăuți.

Celălalt rănit, în vârstă de 33 de ani, era confuz și prezenta un traumatism cranio-cerebral de nivel mediu.

Acesta a fost trimis la Unitatea Primire Urgențe a spitalului din Suceava, fiind preluat de pe traseu de echipajul TIM care a fost trimis la întâlnire cu echipajul SAJ.