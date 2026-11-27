Doi tineri, unul în vârstă de 21 de ani și unul minor, în vârstă de 16 ani, au ajuns în arest, pentru loviri, iar unul și pentru furt, după ce ar fi provocat o altercație în timpul căreia minorul i-ar fi sustras unui alt tânăr un laptop, bun pe care acesta îl avea în ghiozdanul din spate.

Polițiștii au început cercetările pe 19 noiembrie, când un tânăr în vârstă de 28 de ani a reclamat că a fost deposedat de laptop, dar și de alte bunuri pe care le avea în ghiozdan.

În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Biroului Investigații Criminale Suceava a rezultat că, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, pe la ora 0.00, în timp ce tânărul de 28 de ani se afla în fața magazinului Profi situat în municipiul Suceava pe strada Bistriței, în cartierul Obcini, s-a întâlnit cu un grup de tineri, împreună cu care a consumat băuturi alcoolice.

La un moment dat, pe fondul unei discuții contradictorii și al consumului de alcool, tinerii respectivi au început să îl împingă și să îl lovească pe tânărul de 28 de ani, acesta fugind de la fața locului.

După ce a scăpat de agresori, acesta a constatat faptul că din ghiozdanul pe care îl avea asupra sa, pe spate, îi lipsea un laptop marca Dell de culoare gri, încărcătorul acestuia și un încărcător de telefon mobil.

Polițiștii au deschis dosar penal privind infracțiunile de „lovirea sau alte violențe” și „furt calificat”, încercând să stabilească dacă a fost vorba de o tâlhărie premeditată ori de o agresiune urmată de furt.

Joi, 26 noiembrie, polițiștii au pus în aplicare două mandate de aducere pe numele suspecților, respectiv un tânăr în vârstă de 21 de ani, cu domiciliul în municipiul Suceava, și un minor în vârstă de 16 ani, care figurează cu domiciliul în Frasin.

Acesta din urmă este cel care i-ar fi luat efectiv bunurile tânărului în vârstă de 28 de ani, în timp ce primul ar fi participat la agresarea victimei.

Cei doi au fost introduși în arest, în primă fază, în baza ordonanțelor pentru 24 de ore.

Ancheta polițiștilor de la Biroul de Investigații Criminale Suceava continuă, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru a se stabili împrejurările exacte ale comiterii faptei.