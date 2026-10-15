Doi tineri handbaliști de la LPS Suceava au semnat contracte cu CSU Suceava și vor avea șansa de a juca în prima ligă

Liceul cu Program Sportiv Suceava a anunțat că doi dintre cei mai buni handbaliști ai liceului au făcut un pas important în cariera lor sportivă, semnând contracte cu CSU Suceava, reprezentanta județului în prima ligă de handbal a României.

Este vorba de sportivii Robert Iulian Ungureanu și Cătălin Ionuț Rusu, ambii de mare perspectivă.

”Cei doi handbaliști sunt pregătiți de domnul profesor-antrenor Adi Ionuț Mitrea, căruia îi mulțumim pentru implicarea și munca depusă în formarea tinerilor sportivi. Această reușită confirmă talentul, perseverența și seriozitatea băieților și reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate LPS Suceava!”, a transmis clubul.