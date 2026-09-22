Doi tineri ai Așezământului „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți și-au unit destinele

O veste plină de emoție a fost împărtășită de Stavrofora Ecaterina Lichi, stareța Mănăstirii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Rădăuți, și de Arhimandritul Iustin Tănase, directorul Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie” de la Rădăuți, care vorbesc cu multă căldură despre doi dintre copiii pe care i-au văzut crescând și maturizându-se în cadrul Așezământului.

Gabi și Petronela au spus, în fața lui Dumnezeu, un „Da” care le-a schimbat pentru totdeauna drumul vieții. Pentru Maica Ecaterina, momentul a avut o însemnătate aparte, pentru că cei doi tineri nu sunt doar doi miri, ci „doi copii ai noștri”, pe care i-a văzut trecând prin încercări, depășind obstacole și construindu-și propriul drum.

Despre Gabi, Maica Ecaterina povestește că este un tânăr ambițios, ascultător și hotărât să-și urmeze drumul, în timp ce Petronela este descrisă ca o tânără cu o voință puternică, ce a știut să treacă peste greutăți pentru a ajunge acolo unde și-a dorit.

„Atunci când există dragoste, curaj și încredere, greutățile devin mai ușor de depășit”, spune Maica Ecaterina, privind cu emoție spre cei doi tineri care au ales să-și continue viața împreună.

Ziua căsătoriei i-a găsit înconjurați de oameni dragi, colegi de la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie”, copii și tineri care s-au îmbrăcat în straie de sărbătoare, în costume populare, și binefăcători ai comunității, care le-au fost aproape și i-au susținut în acest moment unic.

Pentru Maica Ecaterina, bucuria este cu atât mai mare cu cât îi privește acum nu doar ca pe niște copii pe care i-a crescut și ocrotit, ci ca pe doi oameni care și-au găsit unul în celălalt sprijinul, liniștea și bucuria de a merge împreună mai departe.

La începutul unui nou capitol din viața lor, Gabi și Petronela au primit și rugăciunea și binecuvântarea Maicii Ecaterina și a Arhimandritului Iustin Tănase: „Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze familia, să vă dăruiască răbdare în zilele grele, recunoștință în cele bune și puterea de a vă ține mereu de mână, indiferent de drumul pe care îl veți avea de parcurs.”