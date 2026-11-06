Doi suceveni, titulari pentru România în meciul din această seară cu Tonga

Naționala de rugby a României începe astăzi meciurile din partea a doua a turneului Nations Cup, urmând o serie de trei partide pe care le va disputa acasă, în București, pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitală.

Ne mândrim cu faptul că doi suceveni sunt anunțați titulari ai României, pentru meciul din această seară, de la 18.30, cu Tonga, un stat minuscul, dar axat pe rugby, cu echipa în Top 20 Mondial.

La numărul 9 titular va juca suceveanul Alin Conache, în timp de la numărul 10, ca mijlocaș la deschidere, va juca humoreanul Daniel Plai.

Cei doi sunt deja nume consacrate la Naționala României, deși Alin este încă foarte tânăr, în vârstă de 24 de ani.

România va mai juca în această competiție, una importantă, care stabilește ierarhia mondială, cu SUA și cu Canada, pe 14 și 20 noiembrie.

Meciul de diseară va putea fi văzut în direct pe TVR Sport.