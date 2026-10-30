Doi suceveni, prinși la luni bune după ce i-au luat o sumă mare unei bătrâne păcălite prin metoda ”Accidentul”

Polițiștii de la Fălticeni și de la Mălini au acționat într-un caz de înșelăciune în care ancheta s-a derulat pe parcursul mai multor luni, pentru prinderea complicilor care au luat de la o bătrână o sumă mare de bani, respectiv 32.500 de lei.

Ancheta a început pe 1 februarie a.c., când un bărbat a reclamat la Secția Rurală Mălini că mama lui a fost înșelată prin metoda ”Accidentul”. Fapta avusese loc în seara anterioară, în ultima zi din ianuarie, la Sasca Mare, în comuna Cornu Luncii.

În seara zilei de 31 ianuarie 2026, femeia a primit un apel de pe un număr ascuns, fiind abordată de un bărbat care s-a recomandat ca fiind doctor.

Acesta i-a spus că un fiu de-al ei, din comuna Moara (a avut probabil o serie de date despre familie), a avut un accident rutier și s-a lovit la gură, iar din acest motiv el nu poate vorbi.

”Doctorul” i-a spus că este nevoie de suma de 32.500 lei, pentru a-l opera urgent pe fiul accidentat.

Disperată, mama a pregătit banii, iar după aproximativ 20 de minute s-a întâlnit cu un bărbat, care a venit la domiciliul ei și a luat suma amintită mai sus. Victima i-a dat individului și cartea sa de identitate și trei cupoane de pensie, pe care individul le-a solicitat pentru că ar avea nevoie de ele la spital.

Înșelăciunea a fost descoperită a doua zi, când mama a vorbit cu unul dintre fii.

Având o serie de date despre semnalmentele celui care a ridicat banii, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni – Secției Rurale Mălini, au adunat date despre doi suspecți, care, pe 28 octombrie, au fost ridicați de la Ilișești și de la Bălăceana.

Cei doi indivizi au fost puși sub acuzare pentru complicitate la înșelăciune și reținuți pentru 24 de ore. Cei doi ar fi fost executanții celui care a pus la cale înșelăciunea, ancheta continuând în acest sens.