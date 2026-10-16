Doi suceveni în vârstă, lăsați fără sume mari de bani din cont de escroci care i-au păcălit cu mare ușurință

O suceveancă în vârstă de 67 de ani și un sucevean de 68 de ani au căzut victime unor înșelăciuni cu prejudicii mari, care arată cât de fragili sunt unii suceveni la înșelăciunile comise de la distanță, cu mare ușurință, și pe fondul faptului că nu stăpânesc aplicațiile mobile și regulile elementare de protecție.

Într-un prim caz, pe 15 octombrie, în jurul orei 13:50, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct de către o femeie în vârstă de 67 de ani, din municipiul Suceava, cu privire la faptul că pe 12 octombrie a fost înșelată de persoane necunoscute, care i-au sustras suma de aproximativ 29.000 lei de pe cardul bancar emis de Banca Transilvania.

Victima a relatat că a fost apelată de către o persoană necunoscută care s-a dat drept angajat al ANAF, care a anunțat-o că are de primit o sumă de bani și care a întrebat-o la ce bancă are cont deschis.

A urmat la telefon un „angajat” al Băncii Transilvania, unde femeia are contul deschis, iar victima i-a dat acestuia ID-ul și parola de la aplicația bancară pe care o deține.

Ulterior, femeia și-a dat seama că din cont i-a dispărut suma de 5.320 euro, care, a aflat ulterior, a fost transferată la o societate din India.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ”înșelăciune”, ”efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” și ”accesul ilegal la un sistem informatic”.

Tot joi, 15 octombrie, mai după-amiază, în jurul orei 17.00, un bărbat de 68 de ani, tot din municipiul Suceava, a reclamat și el o înșelăciune, și în acest caz cu prejudiciu mare.

Bărbatul a relatat că, pe 12 octombrie, a fost contactat telefonic prin intermediul aplicației WhatsApp de persoane care s-au recomandat a fi brokeri de investiții la o companie.

Fără să-și dea seama prea bine ce face, bărbatul de 68 de ani a instalat aplicația AnyDesk pe telefonul mobil personal, la indicațiile telefonice primite. Este vorba de aplicația ce permite unei alte persoane să aibă acces de la distanță în sistemul telefonului. În acest mod, înșelăciunea este deja în parte realizată.

Suceveanul a văzut în timp real cum telefonul său mobil era acționat de la distanță. Escrocii au accesat aplicațiile bancare instalate pe telefon și au efectuat fără consimțământul acestuia mai multe tranzacții bancare în valoare totală de 10.000 de lei.