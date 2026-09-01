Doi suceveni au jucat finale la Trofeul „Ion Țiriac”

Tenismeni seniori de toate vârstele au participat zilele trecute la Trofeul „Ion Țiriac” de la Brașov, o competiție din circuitul ITF.

Dintre suceveni, un parcurs foarte bun au reușit Florin Popovici-Dumbravă, de la Tenis Club Dava, și Alexandru Năstasă, care reprezintă clubul Intertenis Botoșani.

Ambii au reușit să ajungă până în ultimul act, fiind învinși în partidele decisive pentru titlu.

La categoria +40 de ani, Florin Popovici-Dumbravă a cedat duelul cu brașoveanul Claudiu Lupu, iar la categoria +50 de ani, Alexandru Năstasă a trebuit să se recunoască învins în fața lui Cosmin Sălăgian, din Turda.