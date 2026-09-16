Doi suceveni au fost convocați la reprezentativa de fotbal U 18 a României

Echipa națională U18 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009, se pregătește pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar, care se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

Micii tricolori, care din această toamnă au făcut trecerea de la U17 la U18, vor participa la Turneul celor 4 Națiuni din Portugalia, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie.

Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu va disputa trei partide împotriva selecționatelor similare din Turcia, pe 29 septembrie, Portugalia, pe 2 octombrie, și Uzbekistan, pe 5 octombrie.

Printre jucătorii convocați pentru această acțiune se află și doi fotbaliști suceveni. Portarul Yanis Croitor este fiul unor cetățeni din comuna Bosanci stabiliți de mai mulți ani în Belgia. Goalkeeperul care măsoară 1,96 metri înălțime a evoluat în sezonul precedent pentru echipa de tineret a celor de la RWDM Bruxelles, iar în vara acestui an fost transferat de gruparea de prima ligă Standard Liege.

În ce-l privește pe atacantul Eduardo Bodnar, a început fotbalul la Cenizia Rădăuți, iar ca junior a câștigat Liga și Cupa Elitelor cu Universitatea Cluj. În primăvara acestui an, jucătorul care a marcat 45 de goluri în precedentul sezon competițional a semnat primul contract de profesionist cu gruparea ardeleană.