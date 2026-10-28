Doi pietoni, între care și o minoră, au ajuns la spital după ce au fost loviți de mașini

Doi pietoni, printre care și o minoră, au ajuns la spital în cursul zilei de marți, 27 octombrie, după ce au fost loviți de mașini.

Accidentul în care a fost implicată fata de 12 ani s-a petrecut la orele amiezii, pe DJ 178, la Volovăț. Minora a traversat strada în fugă, fără să se asigure corespunzător, chiar dacă era pe trecere de pietoni semnalizată și marcată. A fost lovită de un autoturism marca VW, la volanul căruia se afla o femeie.

În urma impactului, fata a suferit leziuni, motiv pentru care a fost preluată și transportată cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-a pus diagnosticul ”traumatism ușor prin accident rutier”. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero.

Al doilea accident soldat cu rănirea unui pieton s-a produs tot pe o trecere de pietoni, de această dată în municipiul Suceava. Evenimentul rutier s-a petrecut la trecerea de pietoni de la Bancă, în jurul orei 17.20. Un șofer în vârstă de 65 de ani nu a acordat prioritate unei femei de 61 de ani, ambii din municipiul Suceava, și a lovit-o cu autoturismul marca Opel pe care îl conducea.

Rănita a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Suceava, unde a fost diagnosticată cu ”contuzie membru inferior drept, contuzie cot drept”. Și acest șofer a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat, de asemenea, valoarea zero.