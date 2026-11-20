O echipă formată din cardiologii intervenționiști Laur Blaga și Paul Turcoman, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, alături de medicul Lucian Câlmâc, de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, a realizat joi două intervenții medicale de o complexitate deosebită, salvând viața a doi pacienți aflați în stare foarte gravă.

Cei doi bărbați, unul în vârstă de aproximativ 50 de ani, iar celălalt de peste 60 de ani, aveau în antecedente infarcte miocardice masive și erau considerați de medici ca fiind „în afara resurselor” terapeutice obișnuite.

Potrivit dr. Laur Blaga, pacientul în vârstă de 50 de ani suferise un infarct cu mai bine de șase luni în urmă. Acesta ajunsese atunci la spital în stare de decompensare cardiacă și, deși fusese stabilizat, starea sa de sănătate rămăsese una critică. Cel de-al doilea pacient, trecut de 60 de ani, suferise un infarct în urmă cu 3-4 luni. După un tratament inițial conservativ și câteva proceduri intervenționale menite să îl stabilizeze, situația sa medicală necesita o abordare mult mai avansată.

Intervențiile efectuate joi la Suceava au vizat două cazuri complexe de ocluzie coronariană cronică totală (CTO). Medicul sucevean a explicat că astfel de proceduri sunt extrem de dificile și costisitoare, deoarece necesită utilizarea unor materiale speciale, mult peste cele folosite în intervențiile de rutină.

Efortul echipei medicale a fost însă încununat de succes. După finalizarea procedurilor, ambii pacienți se simt bine și au primit o nouă șansă la viață. Prognosticul medicilor este unul optimist: pacientul mai tânăr are șanse de recuperare mai rapidă și aproape de normalitate, în timp ce pacientul de peste 60 de ani va avea un ritm de refacere mai lent, dar sigur.

La finalul zilei, dr. Laur Blaga a subliniat importanța acestei colaborări medicale, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare. „Astăzi am avut plăcerea de a-l primi la Spitalul din Suceava pe domnul dr. Lucian Câlmâc, medic cardiolog intervenționist la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Împreună cu dumnealui și cu colegul meu, dr. Paul Turcoman, am realizat două cazuri complexe de ocluzie coronariană cronică totală. A fost un schimb de experiență extrem de binevenit și valoros, atât pentru echipa noastră, cât mai ales pentru pacienții din Suceava, care pot beneficia astfel de expertiză și de acces la proceduri intervenționale complexe. Ne propunem să continuăm aceste sesiuni de lucru în viitorul apropiat, pentru a ne dezvolta experiența și expertiza în abordarea leziunilor coronariene complexe. Împreună, facem pași înainte pentru cardiologia intervențională din Suceava și pentru pacienții noștri!”, a scris dr. Laur Blaga.