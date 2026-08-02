Doi motocicliști, răniți serios în urma unui accident rutier

Doi motocicliști au suferit răni serioase și au ajuns la spital după ce ar fi părăsit carosabilul în condiții încă neelucidate.

S-a întâmplat duminică seară, la Salcea, iar incidentul a necesitat intervenția echipajelor medicale.

”La fața locului au găsit două victime de sex masculin de 29 și 25 de ani, politraumatizate, în comă, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal. După stabilizarea de la fața locului au fost transportați la UPU Suceava”, a transmis medicul Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

La locul accidentului au intervenit tre echipaje SAJ, două tip C și unul tip B.