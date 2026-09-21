Doi minori la spital, după un accident cu mopedul, în ziua în care un alt motoscuterist și-a pierdut viața

Doi minori, cu vârste de 14 și 15 ani, au ajuns la spital după ce au fost implicați într-un accident rutier cu mopedul condus de unul dintre ei. Accidentul s-a produs la Dărmănești și a avut loc în ziua în care un bărbat care se deplasa cu un moped a murit în urma unui accident rutier produs în comuna Mălini, satul Poiana Mărului, după cum am arătat în alt articol din Monitorul de Suceava.

Conform anchetei polițiștilor, duminică, în jurul orei 10.00, un minor în vârstă de 15 ani, din Dărmănești, care se deplasa cu un motoscuter pe un drum secundar, dinspre E 85, având ca pasager un băiat de 14 ani, într-o curbă către dreapta, în pantă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns în șanțul de colectare a apelor pluviale.

Cei doi minori au ajuns la Spitalul Județean Suceava cu leziuni destul de serioase, traumatisme și excoriații.

Dacă pe partea medicală se poate spune că totul s-a terminat cu bine, cu privire la ancheta penală s-au constatat mai multe infracțiuni. Minorul nu deținea, evident, permis de conducere, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că motociclul marca Piaggio figura cu alertă la nivel european, fiind căutat pentru confiscare de autoritățile din Italia. Mopedul avea montată o plăcuță cu număr fals de înmatriculare.

Ancheta polițiștilor continuă așadar pentru mai multe infracțiuni, inclusiv cea de tăinuire.

Și în cazul bărbatului decedat în accidentul de la Mălini, după ce ar fi efectuat un viraj fără a se asigura, conducătorul nu avea permis de conducere.

Tot la Mălini, tot duminică, echipajul de serviciu de la Secția de Poliție Rurală Mălini a depistat un localnic în vârstă de 31 de ani, pe moped, tot fără permis de conducere (permis anulat) și în stare avansată de ebrietate – 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toate acestea, adunate numai dintr-o zi, arată destul de clar gradul de inconștiență al multora dintre cei care se deplasează cu aceste vehicule motorizate.