Doi minori, la spital cu leziuni serioase după un accident cu trotineta electrică

Un băiat în vârstă de 13 ani și o fată de 17 ani au ajuns la spital, duminică seară, după un accident cu trotineta electrică condusă de primul.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18.00, pe drumul județean din Stroiești.

Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că minorul în vârstă de 13 ani, după ce a efectuat un viraj la dreapta și a pătruns pe un drum comunal neclasificat, s-a speriat de un autoturism ce se deplasa regulamentar pe sensul opus, moment în care cei doi s-au dezechilibrat și au căzut de pe trotinetă, fiind proiectați pe partea carosabilă.

Polițiștii au stabilit că între trotinetă și autoturism nu a fost impact.

Cei doi minori au ajuns la spital, fiind diagnosticați cu leziuni destul de serioase. Minorul de 13 ani a suferit traumatism cranian și alte traumatisme pe corp, la fel și fata de 17 ani, diagnosticată preliminar cu traumatism cranian cu pierdere de cunoștință și alte contuzii.

Având în vedere vârsta celui care conducea trotineta, răspunderea penală aparține părinților.