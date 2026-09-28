Doi minori în arest pentru omor, un al treilea, de doar 15 ani, cercetat ca inițiator al agresiunii care a dus la crimă

Polițiști de la investigații criminale și un procuror criminalist fac cercetări pentru omor în cazul tânărului în vârstă de 25 de ani găsit mort la Fălticeni, duminică dimineață, cu multiple urme de agresiune.

Din informațiile și datele pe care le avem, tânărul ucis în bătaie și agresorii au băut la un bar din apropiere, bar care funcționa clandestin.

Din investigațiile efectuate de judiciariștii de la Investigații Criminale Suceava s-a stabilit că, în jurul orei 4.30, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, au intrat în conflict două grupuri de tineri, respectiv trei minori din Fălticeni și doi tineri ceva mai mari, de 25 și 27 de ani, din Fântâna Mare.

Tinerii ar fi băut inițial în barul din apropiere.

Băiatul de 15 ani ar fi lovit primul cu pumnul

Un minor de numai 15 ani i-ar fi aplicat inițial o lovitură cu pumnul, în zona feței, unui tânăr în vârstă de 27 de ani, din Fântâna Mare, provocându-i acestuia vătămări corporale.

Tânărul de 27 de ani era însoțit de tânărul de 25 de ani, care avea să moară, Dumitru Beniamin Bîgu.

Cei doi tineri de 25 și 27 de ani ar fi fost urmăriți și după ieșirea din bar de minorul de 15 ani, însoțit de doi prieteni, ambii de 17 ani, toți din Fălticeni.

Dumitru Beniamin Bîgu a fost cel care a încasat lovituri cu pumnii și picioarele, cele mai multe în cap, inclusiv după ce a căzut la pământ. Ulterior, la autopsia efectuată luni, a reieșit că tânărul de 25 de ani a suferit o hemoragie cerebrală care a dus la deces. Moartea a fost fără îndoială una violentă, prin agresiune, au stabilit medicii legiști.

Toți cei trei minori implicați în altercație au fost ridicați de polițiști pentru audieri.

Vieți distruse și în tabăra agresorilor

Față de cei doi minori de 17 ani, care au răspundere penală, duminică seară s-a luat măsura reținerii în arest, pentru omor.

Ionuț Ciobanu, în vârstă de 17 ani, și Sabin Stegari, de 17 ani, ambii din Fălticeni, și-au petrecut noaptea de duminică spre luni în arestul Poliției Suceava, iar luni procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a solicitat mandat de arestare pe numele ambilor.

Cu privire la minorul de 15 ani, David T., este cert că acesta l-a lovit inițial pe celălalt tânăr și rămâne de stabilit dacă a fost implicat apoi și în omor. Oricum, având în vedere vârsta acestuia, va fi necesară și o expertiză privind discernământul lui, în vederea punerii sub acuzare.

De subliniat că în dosar se fac cercetări în total pentru trei infracțiuni, „omor”, ”tulburarea ordinii și liniștii publice” și ”loviri și alte violențe”.

Ultima infracțiune este legată de agresarea tânărului de 27 de ani care trăiește, în timp ce tulburarea ordinii și liniștii publice survine din insecuritatea creată celor care au fost martori la tragedie.

Lăsat să moară în drum, lângă o mașină parcată

Un telefon la serviciul unic de urgență 112 efectuat duminică dimineață, în jurul orei 04.20, semnala un caz despre un tânăr căzut lângă o mașină din parcarea situată în zona centrală a municipiului Fălticeni, aproape de barul Wyky.

Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul tânărului.

Primii polițiști ajunși la fața locului, de la Fălticeni, au constatat urme de lovire în zona feței și alte indicii ale unei morți violente.

Din primele cercetări s-a stabilit că tânărul de 25 de ani a consumat alcool, iar la un moment dat a intrat în conflict cu alți trei tineri, fiind lovit.

În aceste condiții, cercetările au fost preluate de o echipă operativă complexă din care fac parte polițiști ai Serviciului Investigații Criminale și ai laboratorului criminalistic mobil IPJ Suceava, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.