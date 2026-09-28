Doi minori au fost reținuți pentru omor în cazul tânărului găsit decedat la Fălticeni. Un al treilea suspect are numai 15 ani

Polițiști și un procuror criminalist fac cercetări pentru omor în cazul tânărului în vârstă de 25 de ani găsit mort la Fălticeni, duminică dimineață, cu multiple urme de agresiune.

În așteptarea concluziilor medicilor legiști, doi tineri, cu vârste de aproximativ 17 ani, au fost deja reținuți în arest, duminică seară, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Din informațiile noastre, există date că la agresiune au participat în total trei tineri, al treilea având doar în jur de 15 ani. Evident, pe parcursul cercetărilor, va trebui stabilit dacă toți trei au participat efectiv la omor.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, victima este un tânăr de 25 de ani, din satul Spătărești, comuna Fântâna Mare.

Un telefon la serviciul unic de urgență 112 efectuat duminică dimineață, în jurul orei 04.20, semnala un caz despre un tânăr găsit inconștient lângă o mașină din parcarea situată în zona centrală a municipiului Fălticeni, aproape de barul Wyky.

Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul tânărului

Primii polițiști ajunși la fața locului, de la Fălticeni, au constatat urme de lovire în zona feței și alte indicii ale unei morți violente.

Din primele cercetări s-a stabilit că tânărul de 25 de ani a consumat alcool, iar la un moment dat a intrat în conflict cu alți trei tineri, fiind lovit.

În aceste condiții, cercetările au fost preluate de o echipă operativă complexă din care fac parte polițiști ai Serviciului Investigații Criminale și ai laboratorului criminalistic mobil IPJ Suceava, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.