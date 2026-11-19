Doi mecanici au fost prinși în flagrant în seara zilei de miercuri, 18 noiembrie, în timp ce furau motorină dintr-o locomotivă.

Unul din mecanici era de serviciu pe locomotiva tip LDH de pe care cei doi au sustras carburantul, iar altul venise în zona depoului din Ițcani, acolo unde a avut loc flagrantul, din timpul său liber.

Polițiștii de la Serviciul Transporturi Suceava i-au prins cu mai multe canistre în care se aflau circa 100 de litri de motorină.

De asemenea, alte câteva canistre erau goale, semn că acțiunea urma să continue.

Cei doi mecanici, în vârstă de 45 de ani fiecare, care sunt angajați ai Depoului Suceava, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi, cei doi urmau, cel mai probabil, să fie lăsați în libertate, iar față de ei să se ia măsura controlului judiciar, mai ales că nici unul nu are antecedente.

Acțiunea a fost organizată în urma unor date de interes operativ de la nivelul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava.

Astfel de acțiuni vor mai continua la nivelul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava pentru descurajarea fenomenului infracțional privind sustragerea de combustibil din locomotive și vagoane cisternă.

La activitatea de prindere în flagrant au participat și lucrători de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași.