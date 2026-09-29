Doi judecători, verdicte diferite în dosarul de luare de mită al fostului vicepreședinte al CJ Suceava Silviu Cristinel Crețu

Procesul de la Curtea de Apel Suceava în care fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava Silviu Cristinel Crețu este judecat sub acuzații de corupție a fost repus pe rol în vederea soluționării în complet de divergență.

Asta înseamnă că cei doi magistrați care judecă dosarul au verdicte opuse și este nevoie ca la judecată să intre un al treilea magistrat, care să încline balanța. Aceste cazuri sunt destul de rare, ultimul fiind cel al educatoarei din Bosanci acuzate de viol, declarată nevinovată după un proces maraton, cu un complet de divergență, cu doi judecători care au achitat-o și unul care a considerat că este vinovată.

Revenind la fostul vicepreședinte al CJ Suceava, acesta este judecat în dosarul de luare de mită pentru care a fost trimis în judecată, în mai 2022, de procurorii de la DNA Cluj-Napoca. El a fost declarat nevinovat de prima instanță – Tribunalul Suceava, dar procurorii au făcut apel, cerând condamnarea.

Care sunt acuzațiile formulate de procurorii DNA

Dosarul în care este judecat fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava este cel în care a fost acuzat că a primit șpagă de la omul de afaceri Ioan Vasile Rîpan, administratorul firmei Autotehnorom atunci, în calitate de denunțător.

Silviu Cristinel Crețu a fost acuzat că ar fi luat mită 40.000 de euro. Conform unui comunicat al DNA din momentul trimiterii în judecată, „la începutul lunii decembrie 2020, suspectul Crețu Silviu-Cristinel, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, ar fi acceptat și primit, de la administratorul unei societăți comerciale, suma de 40.000 euro, lăsându-l să creadă că va interveni pe lângă persoanele din cadrul Consiliului Județean Suceava cu atribuții de decizie în derularea contractelor de reabilitare de drumuri, astfel încât derularea unui contract încheiat de instituție cu firma administratorului să decurgă în bune condiții, iar plățile să fie făcute la timp. Ulterior, în perioada 16-29 martie 2022, suspectul Crețu Silviu-Cristinel, în legătură cu un alt contract de întreținere a drumurilor județene pentru care avea atribuții de verificare, i-ar fi pretins aceluiași om de afaceri o altă sumă de 40.000 euro, pentru desfășurarea fără impedimente a contractului încheiat de firma acestuia cu Consiliul Județean Suceava. În acest context, la data de 4 aprilie 2022, suspectul Crețu Silviu-Cristinel ar fi primit de la omul de afaceri, cu titlu de mită, suma de 40.000 euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante în interiorul clădirii CJ Suceava”.

Deși de regulă astfel de dosare se bazează pe acțiuni în flagrant, clare, în acest caz lucrurile sunt mai complicate, o parte din probele de la dosar depuse de procurori fiind anulate de instanță.

Prima instanță a constatat, printre altele, că pretinderea și primirea mitei în forma infracțiunii nu pot fi dovedite mai presus de orice dubiu.