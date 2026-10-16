Doi indivizi, săltați și duși la arestare pentru șantaj și tâlhărie față de o persoană cu handicap

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au anunțat că au declanșat urmărirea penală și au înaintat propuneri de arestare preventivă față de doi indivizi acuzați de fapte cu violență. Este vorba de șantaj și de tâlhărie. Și mai grav este că victima este o persoană cu handicap.

Ancheta a fost derulată prin polițiștii Biroului de Investigații Criminale Suceava, iar faptele se întind pe mai multe perioade, atât la finele anului trecut, cât și recent, miercuri, 14 octombrie, când a venit și sesizarea care a dus la cercetări în regim de urgență.

În prima etapă infracțională, la finele anului 2025, fără a se putea stabili cu exactitate data, în timp ce unul dintre inculpați se afla împreună cu persoana vătămată în zona Gării Burdujeni, i-a cerut acesteia suma de 500 de lei, iar după refuzul persoanei vătămate, acesta a încercat din nou să obțină respectiva sumă, folosind amenințări cu acte de violență. Astfel de episoade s-ar fi repetat, urmând a se stabili pe parcursul anchetei dacă autorii au mai luat bani de la victimă.

Pe 14 octombrie 2026, în jurul orei 09.30, în timp ce persoana vătămată se afla în fața unui magazin mixt de pe raza municipiului Suceava, a urmat o tâlhărie.

Din cercetări a rezultat că cei doi au abordat persoana vătămată și, profitând de starea sa de vulnerabilitate, prin ameninţare şi imitând o lovitură cu un cuțit pe care nu îl aveau asupra lor,

primul inculpat a verificat conținutul buzunarelor persoanei vătămate, sustrăgându-i 100 de lei.

Deși nu este vorba de sume mari de bani, modul de acțiune, asupra unei persoane vulnerabile, i-a făcut pe procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava să solicite arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 zile.