Doi frați, trimiși în judecată după ce s-au dus peste un rival, acasă, iar unul l-a înjunghiat de trei ori

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat finalizarea anchetei în timp foarte scurt și trimiterea în judecată a doi inculpați, unul dintre ei urmând a fi judecat pentru ”tentativă de omor”, ”amenințare” și ”violare de domiciliu”, în timp ce al doilea doar pentru violare de domiciliu.

Cei doi sunt frați, iar primul a fost trimis în judecată din stare de arest preventiv.

Cercetările au început din 5 august 2026, inițial la nivelul Secției de Poliție Rurală Preutești, agresiunea având loc în satul Giurgești, comuna Vulturești.

Cel care a sunat la 112 a fost Gheorghe Badea, chiar cel care avea să fie ulterior arestat pentru tentativă de omor.

Din cercetări a rezultat că în seara zilei de 5 august, doi frați, localnici, s-au deplasat pe proprietatea unui consătean, pe fondul unui conflict avut anterior cu privire la un schimb de bunuri care ar fi avut defecțiuni.

Frații aveau asupra lor un par, respectiv un cuțit.

Bărbatul căutat acasă a încercat și el să se apere, ajutat de tată.

Anterior, victima a fost amenințată și public, pe rețelele sociale, cu mesajul ”îți tai capul când te prind”.

A urmat o bătaie în toată regula, în urma căreia Gheorghe Badea a lovit victima cu cuțitul de trei ori, în torace, umăr și la nivelul capului.

Bărbatul înjunghiat, Adi Bogdan B., a ajuns la spital, cu „plagă înjunghiată umăr drept, plagă înjunghiată hemitorace stâng”, suferind leziuni care au necesitat 13-15 zile de îngrijiri medicale.

Având în vedere gravitatea agresiunii, ancheta a fost preluată de judiciariștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Procurorii au subliniat că inculpatul a folosit ”un cuțit apt de a provoca leziuni incompatibile cu viața, fapt care a venit în susținerea faptului că infracțiunea se încadrează elementelor de tipicitate obiectivă și subiectivă specifice tentativei la infracțiunea de omor”.

Ambii frați au fost reținuți în arest pentru 24 de ore.

Gheorghe Badea a fost arestat, în timp ce Constantin Badea a fost plasat sub control judiciar, măsură sub care se află și acum.

Procesul în care vor fi judecați cei doi va începe la Tribunalul Suceava.