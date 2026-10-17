Doi frați preluați de stat după ce un al treilea a ajuns la spital cu arsuri suferite acum două săptămâni

Poliția și Protecția Copilului au demarat cercetări și au luat măsuri de urgență în cazul unor copii mici aflați în situație de risc. Cercetările polițiștilor au început după ce, vineri, 16 octombrie, la Spitalul Județean Suceava s-a prezentat o femeie cu domiciliul în Botoșani, dar care locuiește în orașul Liteni, însoțită de copilul ei în vârstă de 4 ani. Mama a recunoscut că băiatul a suferit arsuri în urmă cu aproximativ două săptămâni și l-a tratat la domiciliu.

Copilul a fost preluat pentru îngrijiri imediate, având arsuri la nivelul feselor.

Polițiștii au demarat și ei cercetări și au stabilit că tânăra locuiește la Liteni cu soțul ei și cu cei trei copii cu vârste cuprinse între 1 an și 4 ani

În urmă cu aproximativ două săptămâni, în timp ce mama se afla la domiciliu, cu cei trei copii, cel mai mare dintre aceștia, băiatul în vârstă de 4 ani, fiind nesupravegheat, a căzut cu partea dorsală de plita sobei, suferind arsuri la nivelul feselor.

Mama acestuia nu a apelat la sprijin medical de specialitate și l-a tratat singură la domiciliu, și, abia vineri, 16 octombrie, văzând că starea acestuia nu se ameliorează s-a prezentat cu acesta la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

Copilul are diagnosticul de arsură termică la nivelul feselor.

Polițiștii au anunțat Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Liteni, dispunându-se plasarea celorlalți doi copiii ai familiei la centrul specializat al Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava. Asta și având în vedere vârsta celor doi copii mici.

Polițiștii au deschis un dosar penal de „vătămare corporal din culpă”, în cadrul căruia vor continua cercetările.

Specialiștii de la Protecția Copilului vor stabili dacă micuții se pot întoarce la familie ori este nevoie de o măsură de urgență pe termen mai lung.