Doi frați, la judecată pentru exploatarea sexuală a două minore, timp de trei ani: de la constrângere morală la cuțit

Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava continuă seria de dosare trimise în instanță pe linie de trafic de persoane și trafic de minori, sub forma prostituției, un fenomen care a atins un vârf acum câțiva ani, dar care este în scădere acum, susțin surse care monitorizează această problematică infracțională.

Este vorba de acei indivizi care racolează tinere din medii vulnerabile și le conving, mai mult sau mai puțin violent, să se prostitueze.

Fetele ajung prin apartamente închiriate în regim hotelier, de obicei cât mai departe de casă, și sunt incluse în ceea ce anchetatorii numesc ”turism sexual”, prin mutarea lor frecventă în orașe diferite, pentru a atrage atenția cât mai puțin.

După cazul bărbatului din Câmpulung Moldovenesc care va fi judecat la Tribunalul Suceava pentru că și-ar fi exploatat sexual ”iubita”, în apartamente din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Suceava și Botoșani, caz despre care am relatat pe larg în alt articol din Monitorul de Suceava, au fost trimiși în judecată de procurorii de la DIICOT Suceava și doi frați din județul Vrancea, ambii recidiviști, puși sub acuzare de polițiștii de la BCCO Suceava și procurorii de la DIICOT Suceava.

În cazul fraților Bîzu, din Vrancea, situația lor juridică este și mai delicată, pentru că este vorba de minore. Cei doi se află sub măsura controlului judiciar în acest dosar, fiind puși sub acuzare relativ recent, pentru fapte destul de vechi însă.

Cei doi sunt acuzați că, începând cu octombrie 2021, au recrutat o minoră de 17 ani, din județul Galați, și o a doua, de 16 ani, din Vrancea, pe care, timp de cel puțin trei ani, le-au dus în locuințe private închiriate în regim hotelier, unde acestea au făcut sex pe bani, prin anunțuri publicate pe un site de renume.

Din cercetări a rezultat că faptele s-au petrecut pe raza municipiului Suceava, precum și a municipiilor Bacău, Piatra Neamț și Buzău, într-un circuit cunoscut cu denumirea de „touring” (turism sexual), constând în schimbarea la o perioadă scurtă de timp a apartamentelor sau a camerelor închiriate, precum și a orașelor în care victimele au practicat prostituția, pentru a nu atrage atenția.

Cele două fete au ajuns să se prostitueze și pe teritoriul Marii Britanii (Scoția), a mai rezultat din cercetări.

Sumele încasate variau în funcție de tipul de sex și de timpul petrecut cu clientul, însă era vorba de sute de lei per client.

În perioada destul de lungă în care fetele și cei doi s-au aflat în municipiul Suceava, în diferite apartamente, polițiștii specializați în combaterea traficului de persoane și procurorii de la DIICOT au intrat pe fir și au stabilit modul de acțiune.

După cum a rezultat pe parcursul anchetei, fetele au început să fie și agresate după ce au început să se împotrivească și să dorească să revină la casele lor, ori într-un centru de minori, cum dorea una dintre ele. La dosar sunt interceptări din care rezultă clar că acestea erau amenințate frecvent cu moartea, iar în unele situații au fost și lovite, chiar crestată cu un cuțit, una dintre ele.

Victima a fost și examinată medical la un moment dat, iar leziunile au fost confirmate de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava.

Minora de 16 ani la data comiterii faptelor a fost și examinată psihologic, manifestând fragilitate emoțională, furie că a fost păcălită și o puternică stare de frică.