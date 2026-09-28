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Doi frați în arest după ce l-au bătut măr pe fratele lor vitreg

Arestul IPJ Suceava
Arestul IPJ Suceava

Polițiștii de la Cajvana au luat măsura de reținere în arest a doi frați după ce un conflict dintr-o familie a degenerat foarte urât, cu o agresiune petrecută în loc public.

Ancheta polițiștilor a început pe 25 septembrie, când, pe la ora 15.15, localnicul Vasile T. a reclamat că a fost agresat fizic.

Personalul medical ajuns la fața locului a constatat că bărbatul în vârstă de 42 de ani are fractură nazală și multiple excoriații, fiind transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Din cercetări a rezultat că bărbatul în vârstă de 42 de ani, în timp ce se afla pe drumul public, a avut un conflict spontan cu frații lui vitregi, Luca P., în vârstă de 37 ani, și Daniel P., de 21 ani, care au început să îi adreseze amenințări cu moartea.

Din cercetări a rezultat că bărbatul în vârstă de 42 de ani a încasat întâi un pumn în zona feței, după care, căzut la pământ, a fost lovit de ambii cu pumnii și picioarele, în zona corpului, dar și a capului.

Polițiștii au continuat cercetările, au adunat probatoriu (inclusiv evaluarea medicală a celui bătut) și i-au pus sub acuzare pe cei doi frați pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.

Prin ordonanțele de duminică, 27 septembrie, s-a dispus reținerea în arest a celor doi frați pentru o perioadă de 24 de ore, aceștia fiind escortați și introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Suceava.

Poliția orașului Cajvana continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

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