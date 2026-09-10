Doi foști profesori ai Școlii Nr. 2 Vatra Dornei au trecut la cele veșnice

Învățătoarea Laurenția Morariu și profesorul de biologie Mircea Sandu, foste cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Vatra Dornei, au încetat din viață, vestea fiind anunțată de colegii și apropiații săi, care le-au adus un omagiu pentru activitatea desfășurată la catedră și nu numai.

Numele lor rămâne legat de această școală și de generațiile de elevi care le-au trecut pragul, amândoi legându-și o parte importantă a vieții profesionale de această instituție.

Amândoi erau la pensie, însă păstrau legătura cu școala dorneană.

Ea avea 72 de ani, iar profesorul urma să împlinească 92 de ani.

„Învățătoarea Morariu Laurenția a călăuzit pașii micilor elevi cu o dedicare rar întâlnită, insuflându-le nu doar primele litere și cifre, ci și valori fundamentale pentru viață.

Profesionalismul, bunătatea și dragostea sa pentru educație vor rămâne veșnic vii în memoria colegilor, a părinților și a tuturor generațiilor de copii care au pășit pentru prima dată în băncile școlii noastre sub îndrumarea sa. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate în aceste momente de grea încercare. Întreaga comunitate a Școlii Gimnaziale Nr. 2 este alături de cei dragi în această grea suferință”, spun reprezentanții unității.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la Capela cimitirului Foresta, unde este depus corpul neînsuflețit. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, începând cu ora 11:00, la același lăcaș.

„Domnul profesor a predat cu o pasiune rară”

Cât despre profesorul de biologie Mircea Sandu, colegii lui spun că a fost un dascăl de o erudiție excepțională, un coleg desăvârșit și un mentor spiritual pentru zeci de generații.

„Timp de mulți ani, domnul profesor a predat cu o pasiune rară, insuflându-le elevilor săi nu doar cunoștințe academice, ci și lecții fundamentale de viață, demnitate și corectitudine.

Profesionalismul, tactul pedagogic și dragostea sa pentru cunoaștere vor rămâne veșnic vii în memoria colegilor și a sutelor de absolvenți pe care i-a format cu atâta dăruire. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate în aceste momente de grea încercare”.