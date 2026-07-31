Doi foști concubini s-au întâlnit pentru o ultimă discuție, la o pensiune, iar pe fondul geloziei bărbatul a scos un cuțit și a trecut la amenințări

Doi foști concubini s-au întâlnit pentru o ultimă aventură și pentru a mai discuta diferite aspecte din viețile lor, dar totul s-a sfârșit la Poliție.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc într-o cameră a unei pensiuni din zona centrală a municipiului Suceava.

Întrevederea a devenit una cu năbădăi, iar în miez de noapte o femeie care a auzit niște țipete a sunat la 112 și a solicitat intervenția poliției.

Cei doi au fost identificați în camera respectivă, iar polițiștii s-au lămurit și ce anume s-a întâmplat.

Pe fondul geloziei, după ce a aflat că fosta parteneră de viață a fost cerută în căsătorie de altă persoană, bărbatul a scos un cuțit cu care a amenințat-o pe femeie.

Aceasta a pus mâna pe cuțit și a atins și lama, suferind o rană superficială.

Femeia a refuzat intervenția unui echipaj medical, iar bărbatul a fost preluat pentru a i se face un control psihologic.

Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, iar după ce au adunat toate datele, polițiștii l-au adus la audieri pe bărbatul gelos și agresiv.

Pe numele bărbatului în vârstă de 47 de ani a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de ”violență în familie”, iar vineri, 31 iulie, urma să fie dus în fața unui magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Mai trebuie adăugat că polițiștii au considerat că femeia se afla în risc de a fi agresată și au dorit să emită ordin de protecție, numai că fosta concubină a refuzat acest lucru.