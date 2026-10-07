Doi elevi ai Colegiului „Petru Mușat”, calificarea Instalator instalaţii tehnico-sanitare/ gaze, au fost premiați la Olimpiada Tehnică

Elevii Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Denis Borhan și Sebastian Pușcaș, au fost premiați la Olimpiada Tehnică Delgaz Grid, desfășurată la Mediaș.

Denis Borhan a obținut locul I, un premiu în valoare de 2.000 de lei şi multe alte distincții oferite de sponsori, iar Sebastian Pușcaș a obținut mențiune I, un premiu de 500 de lei şi alte premii.

Pregătiţi de ing. Virginia Lazăr şi ing. Simon Tapalagă, cei doi liceeni din clasa a XI-a învață la calificarea Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, în grupa de învăţământ profesional dual, organizată în parteneriat cu Delgaz Grid S.A.

„Ne bucurăm de performanța elevilor noștri și îi felicităm pe Denis și Sebastian pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat colegiul nostru la această competiţie. Felicităm cadrele didactice şi mulţumim DELGAZ GRID S.A.”, au transmis reprezentanții colegiului.

Potrivit acestora, 13 elevi din clasa a XI-a învăţământ profesional se pregătesc în calificarea Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, în parteneriat cu Delgaz Grid.

„Parteneriatul dintre şcoală şi Delgaz Grid înseamnă mai mult decât formare profesională, înseamnă încredere, oportunităţi şi şansa de a pregăti împreună viitorii specialişti din domeniul energetic”, transmite conducerea liceului.

Organizată pe 1 octombrie 2026, la Centrul de Instruire Profesională Delgaz Grid din Mediaş, Olimpiada Tehnică 2026 a fost un eveniment dedicat performanţei şi excelenţei în educaţia tehnică în care participanţii au avut ocazia să îşi demonstreze cunoştinţele şi abilităţile într-un cadru competitiv, dar prietenos, alături de colegi din celelalte licee partenere din ţară.