Doi dintre copiii familiei din Liteni care și-a tratat acasă băiețelul cu arsuri grave au fost dați în plasament

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a luat măsuri de urgență în cazul celor trei copii ai familiei din Liteni care a intrat la sfârșitul săptămânii trecute în vizorul Poliției după ce, ajunsă la spitalul sucevean de urgență, mama a recunoscut că băiețelul în vârstă de 4 ani a suferit arsuri în urmă cu aproximativ două săptămâni și l-a tratat la domiciliu. Și cele două surori ale băiatului, de 1 și 2 ani, au fost găsite cu multiple echimoze pe corp.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții DGASPC Suceava, cele două fetițe au fost scoase din mediul în care se aflau și au beneficiat de măsuri de protecție, fiind identificate soluții de plasament la asistenți maternali profesioniști.

Intervenția autorităților a avut loc după ce personalul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a semnalat cazul băiețelului de 4 ani, care s-a prezentat la spital cu arsuri grave la nivelul feselor.

În urma sesizării, reprezentanții DGASPC Suceava s-au deplasat la domiciliul familiei împreună cu reprezentanții serviciului public de asistență socială din comunitate și cu un echipaj de poliție, pentru a verifica situația celorlalți doi copii.

Cele două fetițe, în vârstă de 1 și 2 ani, au fost găsite cu multiple echimoze la nivelul corpului, aspecte care au ridicat suspiciuni serioase privind siguranța și starea lor de bine. Cele două minore au fost preluate și transportate la Centrul de Primire în Regim de Urgență a Copilului Suceava, unde au fost evaluate, ulterior fiind identificat câte un asistent maternal profesionist pentru fiecare copil.

În prezent, băiețelul de 4 ani se află internat pe secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, împreună cu mama sa, fetița de 2 ani a fost plasată în regim de urgență la un asistent maternal profesionist, iar fetița de 1 an a fost, de asemenea, plasată la un asistent maternal profesionist și este internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde a suferit o intervenție chirurgicală sâmbătă. Asistentul maternal este alături de ea în spital.

DGASPC Suceava precizează că intervenția a urmărit, cu prioritate, îndepărtarea copiilor dintr-un mediu care le-ar putea pune în pericol siguranța, asigurarea îngrijirii și supravegherii corespunzătoare, precum și evaluarea nevoilor fiecărui minor.

Reprezentanții Protecției Copilului vor continua monitorizarea cazului și vor colabora cu instituțiile abilitate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. Măsurile luate urmăresc „protejarea copiilor, iar situația acestora va fi evaluată în continuare în funcție de nevoile și interesul lor superior”.

În paralel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor în care băiețelul a suferit arsurile.