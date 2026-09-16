Un accident rutier soldat cu trei răniți a avut loc marți, pe raza comunei Voitinel, printre ei și doi copii, aflați în mașina condusă regulamentar de mama lor.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13.30, pe drumul național care străbate și comuna Voitinel.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că un șofer în vârstă de 67 de ani, cu domiciliul în Șcheia, care conducea o autoutilitară de culoare albă marca VW, pe DN 2E, având direcția de deplasare dinspre comuna Vicovu de Jos către centrul comunei Voitinel, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu autoturismul VW, care era condus regulamentar de o femeie în vârstă de 34 de ani, localnică din Voitinel, care era în mașină cu copiii săi, un băiat și o fată.

În urma impactului a rezultat avarierea celor două autoturisme și au fost transportați la spital șoferul în vârstă de 67 de ani, respectiv cei doi minori.

Șoferul din Șcheia a fost diagnosticat preliminar cu contuzie toracică, în timp ce copiii aveau traumatisme, unul la cap și unul la picior. La toți cei răniți, diagnosticul preliminar a fost de leziuni ușoare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultând alcoolemie 0.

Doi copii, răniți după pătrunderea pe contrasens a unei autoutilitare