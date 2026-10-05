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Doi copii, răniți după ce un șofer neatent a intrat în mașina din față, la o trecere de pietoni din Burdujeni

Accident pe trecere de pietoni
Accident pe trecere de pietoni

Doi copii, un băiat și o fată, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, duminică, la aproximativ două ore după ce au fost implicați într-un accident produs la trecerea de pietoni din apropierea fostului IRIC, în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava.

Accidentul nu a fost anunțat inițial la poliție, în condițiile în care inițial nu au fost solicitate îngrijiri medicale.

Din cercetările ulterioare ale polițiștilor rutieri suceveni a rezultat că duminică, în jurul orei 15.50, șoferul unui autoturism BMW X5, care circula pe Calea Unirii, din direcția Burdujeni către pasarelă, când a ajuns în zona trecerii pentru pietoni de la stația TPL IRIC, pe fondul neatenției și nepăstrării distanței, a intrat în autoturismul marca Seat care circula în fața sa, condus de o femeie care redusese viteza pentru a acorda prioritate la trecere.

A urmat un impact față-spate, cu BMW-ul intrat în Seat-ul în care se aflau mama, dar și cei doi copii minori.

Având în vedere faptul că nimeni nu a acuzat leziuni la fața locului, cei doi conducători au plecat de la fața locului pentru a încheia un formular de constatare amiabilă.

Cum cei doi copii au început să acuze dureri, mama i-a transportat la UPU Suceava, unde s-a stabilit, într-adevăr, că aveau ceva leziuni, respectiv un traumatism cranio-facial și un traumatism cranian. Leziunile au fost încadrate preliminar la ușoare.

La ora la care au fost sesizați despre accident, polițiștii i-au testat pe cei doi șoferi implicați, la ambii rezultând alcoolemii negative.

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