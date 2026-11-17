O clasă de liceu din Suceava trăiește o dramă greu de imaginat. În decurs de un an, doi dintre elevii săi au murit în accidente rutiere, lăsând în urmă colegi îndurerați și două locuri goale în bancă.

Cornelia Semeniuc și Lucian Boca, ambii elevi în clasa cu profil electronică-automatizări, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, au murit în urma unor accidente rutiere, primul produs în septembrie 2025, al doilea în noiembrie 2026, lăsând în urmă familii, prieteni și o clasă marcată de două pierderi cumplite.

Marți dimineață, după aflarea cumplitei vești, liceenii din clasa a X-a G au aprins candele în fața fotografiei celor doi colegi, lângă care au pus trandafiri albi.

Lucian Boca și Cornelia Semeniuc

Au fost 24, acum sunt 22

În 2025, elevii începeau liceul în clasa de electronică, ce număra 24 de elevi. Astăzi, au rămas 22.

Prima tragedie s-a produs la finalul lunii septembrie 2025, la Pătrăuți.

Cornelia Semeniuc și-a pierdut viața într-un accident devastator, la Pătrăuți. Fata se afla în autoturismul Volvo condus de mama ei, care o ducea la școală. În urma unui impact violent cu un camion scăpat de sub control, mama sa și-a pierdut viața, iar la scurt timp și Cornelia și Amalia, una dintre surori.

La un an distanță, colectivul clasei a fost lovit de o nouă veste cumplită.

Lucian Boca, în vârstă de 17 ani, a murit la o săptămână după accidentul produs la Stroiești, în timp ce se deplasa cu un moped. Tânărul a fost acroșat de un Audi, iar circumstanțele producerii accidentului sunt în continuare cercetate. Printre ipotezele luate în calcul se numără și posibilitatea ca șoferul autoturismului să fi intrat intenționat în mopedul condus de adolescent.

Doi colegi de clasă, două accidente mortale. O clasă de la Liceul Alimentar, marcată de două tragedii într-un an

Consiliere pentru elevi

Pentru elevii din a X-a G, zilele acestea sunt extrem de grele. Diriginta clasei, Ana Vesa, încearcă să gestioneze suferința adolescenților, să le fie aproape și să le ofere sprijinul de care au nevoie.

„La clasă a venit un preot, care a stat de vorbă cu adolescenții. În zilele următoare, elevii vor beneficia și de consiliere din partea consilierului școlar al liceului. Atmosfera din clasă este una apăsătoare. La ora de geografie am privit fotografii și filmulețe cu Lucian, am depănat amintiri și am vorbit despre colegul lor”, a mărturisit diriginta.

Ea și-l amintește pe adolescent ca pe un băiat liniștit, dar cu un simț al umorului care îl făcea foarte plăcut în colectiv.

„Lucian era liniștit, era foarte glumeț. Mereu spunea glume și bancuri, de asta era și foarte plăcut de ceilalți”, a povestit Ana Vesa.

Miercuri, colegii lui Lucian vor merge la Stroiești pentru a-și lua rămas-bun de la el și pentru a-i duce o jerbă de flori.

Lucian Boca

Mesaj de rămas-bun

Profesorii și colegii adolescentului Lucian Boca, din Stroiești, au transmis un mesaj de rămas-bun.

„L-am cunoscut pe Lucian Boca ca pe un elev liniștit și bun, iar plecarea sa mult prea devreme lasă în urmă tristețe și durere în sufletele celor care l-au cunoscut.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, prin întreaga sa comunitate, este alături de familia îndurerată, de colegi și de toți cei care trec prin aceste momente atât de grele.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și multă putere pentru a găsi alinare în aceste clipe de suferință.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Consiliul Școlar al Elevilor CTIA.