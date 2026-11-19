Parchetul General a anunțat că a încheiat două acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu doi cetățeni ai Federației Ruse, cercetați pentru uz de fals în formă continuată, complicitate la fals informatic în formă continuată și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, într-un dosar legat de obținerea în fals a cetățeniei și apoi de cărți de identitate și de pașaport.

Potrivit procurorilor, în perioada februarie-aprilie 2024, cei doi au depus în mod repetat certificate de cetățenie falsificate, care figurau ca fiind emise de Ambasada României la Madrid. Documentele atestau în mod fals că aceștia dobândiseră cetățenia română. Pe baza acestor certificate, inculpații au obținut transcrierea actelor de naștere, atribuirea unor coduri numerice personale și eliberarea certificatelor de naștere românești de către autoritățile Sectorului 6 din București. Ulterior, cei doi s-au adresat Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dumbrăveni, unde au depus cereri pentru eliberarea cărților de identitate, însoțite de certificatele de cetățenie falsificate și de certificatele de naștere obținute anterior. În acest mod, au primit cărți de identitate românești, pe baza cărora au solicitat și obținut ulterior pașapoarte simple electronice de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava.

Așadar, după cum s-au apărat la vremea perchezițiilor primarul și secretarul Primăriei Dumbrăveni, Ioan Pavăl și Mihai Chiriac, cetățenii străini, mai mulți la număr, s-au prezentat la Dumbrăveni cu documente deja falsificate.

În urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției, pentru unul dintre cetățenii ruși a fost stabilită o pedeapsă de un an și trei luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de doi ani. În cazul celui de-al doilea, pedeapsa stabilită este de un an de închisoare, cu renunțarea la aplicarea acesteia.

Acordurile urmează să fie analizate și de Judecătoria Suceava, înainte de a deveni definitive.

Procurorii au mai anunțat că vor fi anulate certificatele de cetățenie falsificate, certificatele de naștere românești, cărțile de identitate eliberate la Dumbrăveni, respectiv pașapoartele emise la Suceava.