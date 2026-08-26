Doi bătrâni de peste 80 de ani, victime în accidente în timp ce conduceau triciclete electrice

Două accidente produse în aceeași zi întăresc statisticile polițiștilor rutieri suceveni, care arată că avem foarte multe victime care nu prea ar avea ce căuta pe drumurile publice conducând tot felul de vehicule motorizate, unele modificate și cu capacitatea de a rula cu viteze mari.

Primul accident de marți, 25 august, a avut loc în apropiere de Rădăuți, victimă fiind o femeie în vârstă de 83 de ani.

Din cercetările polițiștilor rezultă că femeia în vârstă de 83 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, conducea un triciclu electric pe drumul județean 178F, în afara municipiului Rădăuți, dinspre satul Măneuți, iar la un moment dat, din motive medicale, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut.

Octogenara a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind diagnosticată cu policontuzii.

Polițiștii au constatat că triciclul electric nu figurează în bazele de date ca fiind înmatriculat/înregistrat, astfel că au deschis și un dosar penal pentru „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

Al doilea accident a avut loc în jurul orei 12.50, pe raza orașului Dolhasca.

În acest caz, un bărbat în vârstă de 81 de ani conducea o tricicletă electrică pe DJ 208 Siliștea Nouă și, în zona unei intersecții cu drumul forestier Siliștea Nouă, a efectuat un viraj spre stânga fără să se asigure, fiind acroșat de un autoturism VW, care se afla angajat în depășirea regulamentară a acestuia, au stabilit polițiștii.

Octogenarul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul municipal Fălticeni, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Diagnosticul preliminar pus de medici pentru acesta este de „traumatism cranio facial, traumatism cervical”.

În acest caz, polițiștii urmau să verifice dacă vehiculul era înregistrat măcar la Primăria Dolhasca și dacă acesta respectă limita de viteză de 25 de km/h.

Tricicleta electrică are două roți în spate și este considerată ideală pentru deplasarea seniorilor, a persoanelor cu mobilitate redusă sau pentru transport de mărfuri ușoare.