Doi bărbați, trimiși în arest după ce și-au terorizat partenerele de viață de care nu aveau voie să se apropie

Doi bărbați au ajuns în arestul Poliției Suceava după ce și-au terorizat partenerele de viață de care nu aveau voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri și nici să ia legătura cu ele telefonic sau în altă modalitate.

Unul dintre cazuri îl vizează pe un bărbat din satul Lisaura, comuna Ipotești, care a sunat-o pe soție și i-a transmis mai multe mesaje prin intermediul aplicațiilor Messenger și WhatsApp. Este vorba de mai multe fotografii şi mesaje vocale, unele din ele de amenințare, motiv pentru care femeia a apelat la ajutorul poliției, mai ales că bărbatul avea ordin de protecție pentru 3 luni, din august și până în noiembrie, și avea o serie de interdicții pe care le-a încălcat.

El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea a 3 infracțiuni de ,,amenințare” și 20 de infracțiuni de ”încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție”.

În arestul Poliției, bărbatul din Lisaura a fost coleg cu unul din Vama, care de asemenea a încălcat de două ori ordinul de protecție pe care trebuia să îl respecte.

Acesta a avut o relație de concubinaj cu o femeie timp de șapte ani, dar ulterior lucrurile au degenerat și în luna iulie a acestui an Judecătoria Gura Humorului a emis ordinul de protecție potrivit căruia bărbatul nu avea voie să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de locuința fostei partenere, dar și de locul de muncă al acesteia din Gura Humorului, fiindu-i totodată interzis și orice contact.

În zilele de 20 și 21 octombrie, bărbatul a urmărit-o pe femeie cu mașina și s-a apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri, fapt pentru care a fost reclamat la poliție.

Acum, a primit un răgaz de 24 de ore pentru a medita la fapta sa și nu oriunde, ci în beciul Poliției.