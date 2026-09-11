Doi arestați, un bărbat și o femeie, pentru că ar fi fost coautori la șantaj

Judecătorii de la Câmpulung Moldovenesc au emis două mandate de arestare pentru 30 de zile, joi, în dosarul de șantaj instrumentat de polițiștii judiciariști din localitate, după ce un bărbat a sesizat că este șantajat și i se cer banii pentru niște presupuse fotografii compromițătoare.

Judecătorii au admis propunerile înaintate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și au dispus arestarea inculpaților Dorin Galeriu și Andreea Bucevschi, pentru săvârșirea în calitate de coautori a infracțiunii de „șantaj”.

Cei doi au fost încarcerați, dar pot contesta mandatul de arestare pentru 30 de zile la Tribunalul Suceava.

Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Câmpulung Moldovenesc au organizat un flagrant în acest caz, în seara zilei de miercuri.

În parcarea magazinului Lidl din Câmpulung Moldovenesc, bărbatul care a cerut ajutor polițiștilor s-a întâlnit cu un bărbat și o femeie, care au primit de la acesta plicul în care credeau că se afla suma de 1500 de lei.

Polițiștii au intervenit și i-au ridicat pe cei doi șantajiști.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, iar cei doi inculpați se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă.