Doi antreprenori suceveni au construit pe cheltuiala lor o copertină pentru protejarea ambulanțelor SAJ

O nevoie a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava a găsit răspuns în mediul privat. Doi antreprenori suceveni au construit, din fonduri proprii, o copertină metalică care să protejeze ambulanțele Stației Centrale de intemperii și temperaturi extreme.

Investiția se ridică la aproximativ 32.000 de euro și a fost realizată de Ionuț Burac, administratorul firmei Carpatis, împreună cu Andrei Lazurcă, administratorul Laz Residence, compania care dezvoltă proiectul imobiliar cu același nume, de pe strada Traian Vuia.

Ideea a pornit în urmă cu aproximativ un an, după ce conducerea SAJ Suceava a făcut un apel public pentru găsirea unor soluții pentru protejarea autosanitarelor.

Ionuț Burac spune că a văzut apelul și a hotărât să se implice.

„Am văzut apelul doamnei Mihaelei Ianovici și am fost foarte determinat să mă implic. Singur nu puteam face acest lucru, astfel că am cooptat alături de mine un partener și un bun prieten, Andrei Lazurcă. Activează în construcții, este un profesionist de încredere și are o echipă puternică, astfel că m-am gândit că împreună putem să ne luăm angajamentul să ducem la capăt acest proiect”, a explicat administratorul Carpatis.

Potrivit acestuia, costurile inițiale ale proiectului au fost estimate la aproximativ 25.000 de euro, însă, pe parcursul lucrărilor, valoarea investiției a ajuns la aproximativ 32.000 de euro. Cei doi au ales să ducă proiectul la capăt împreună, fără să implice mai mulți parteneri.

„Noi doi am mai colaborat de-a lungul timpului și știam că rezultatul va fi unul bun. Lucrurile au mers așa cum ne-am propus”, a spus Ionuț Burac.

La rândul său, Andrei Lazurcă, administratorul Laz Residence, afirmă că nu a ezitat atunci când i s-a propus să se implice.

„Am preluat proiectul și m-am implicat în execuție”, a declarat acesta.

El a mai explicat că pergola realizată în curtea SAJ este o structură metalică, demontabilă, iluminată, cu acoperiș din panouri sandwich. Sub copertină pot fi adăpostite zece ambulanțe, iar construcția poate fi extinsă în viitor.

Inainte și după

„O investiție importantă pentru buna desfășurare a misiunilor medicale”

Mihaela Ianovici, managerul SAJ Suceava, a explicat că această investiție era necesară, întrucât ambulanțele erau expuse la ploaie, ninsoare și temperaturi joase sau ridicate. Pergola le asigură condiții corespunzătoare și va crește durata de utilizare a acestora.

De asemenea, structura nou construită ajută la menținerea unor condiții mai bune pentru medicamente și materialele medicale transportate și poate reduce timpul necesar pregătirii pentru intervenție.

„După aproape 15 ani, Stația Centrală a Serviciului de Ambulanță Județean Suceava beneficiază de spații noi destinate protejării ambulanțelor. Realizarea acestei infrastructuri reprezintă o schimbare importantă și un pas necesar pentru păstrarea autosanitarelor în condiții corespunzătoare. Odată cu venirea noilor ambulanțe, atât de necesare activității noastre, s-a realizat și pergola destinată protejării acestora, o investiție importantă pentru buna desfășurare a misiunilor medicale”, a transmis managerul SAJ Suceava.

Mihaela Ianovici le-a mulțumit celor doi antreprenori pentru implicarea în realizarea investiției, apreciind că sprijinul oferit transformă o nevoie concretă a instituției într-o soluție care poate contribui la desfășurarea activității medicale.

„Gestul dumneavoastră demonstrează că solidaritatea și responsabilitatea față de comunitate pot transforma nevoile reale în soluții concrete.

Prin această contribuție, ați sprijinit protejarea ambulanțelor și buna desfășurare a activității celor care intervin zi de zi în situații de urgență”, a completat Ianovici.

Doi antreprenori suceveni au construit pe cheltuiala lor o copertină pentru protejarea ambulanțelor SAJ

„Este o bucurie să dăruiești, să vezi rezultatul implicării tale”

Pentru cei doi antreprenori, investiția reprezintă mai mult decât o lucrare realizată în beneficiul unei instituții. Ei spun că este vorba despre implicarea în comunitatea din care fac parte.

„Este primul proiect pentru comunitate la care am colaborat amândoi. Efortul și implicarea au fost din ambele părți și ne-am dorit să fie un lucru bine făcut”, a spus Andrei Lazurcă, de la Laz Residence.

Cei doi oameni de afaceri au mai sprijinit, de-a lungul timpului, proiecte și inițiative locale – sponsorizarea unor competiții sportive, susținerea unor elevi care au participat la competiții internaționale sau a unor evenimente caritabile.

„Dacă fiecare dintre noi s-ar implica măcar un pic, lucrurile s-ar schimba”, consideră Ionuț Burac.

Pentru antreprenori, satisfacția vine și din faptul că pot vedea concret rezultatul unei astfel de implicări.

„Este o bucurie să dăruiești, să vezi rezultatul implicării tale. Te încarci cu energie. Mai mult, oamenii care lucrează aici au nevoie să vadă că lucrurile nu stagnează, că se întâmplă ceva. Este un imbold și pentru ei, o motivație, un alt confort pentru angajați”, a mai spus Ionuț Burac, de la Carpatis.

Cei doi subliniază că nu au fost solicitați direct să suporte costurile construcției. Au văzut apelul public al SAJ și au decis să răspundă.

„Nu m-a rugat nimeni. Am văzut anunțul și am rezonat. Este un gest pentru comunitate. Ambulanța este a comunității, nu a unei persoane”, a explicat Ionuț Burac.

La finalizarea proiectului, reprezentanții SAJ Suceava le-au oferit celor doi antreprenori câte o plachetă în semn de recunoștință.

Apelul lansat de Serviciul de Ambulanță Județean Suceava în urmă cu aproximativ un an a primit și alte răspunsuri din partea unor persoane fizice și juridice. Banii strânși în urma acestor contribuții ar urma să fie folosiți, cel mai probabil, pentru asfaltarea parcării din curtea instituției.