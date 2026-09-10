Doi ani de închisoare pentru trei infracțiuni de conducere fără permis

Un sucevean în vârstă de 36 de ani a fost încarcerat în Penitenciarul Botoșani, miercuri după-amiază, în urma unei condamnări definitive într-un dosar de conducere fără permis.

Cazul acestuia a fost unul special, bărbatul în vârstă de 36 de ani, din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, fiind condamnat pentru trei infracțiuni de conducere fără permis.

Prin urmare, nu s-a mai putut pune problema unei condamnări cu suspendare, inculpatul fiind condamnat definitiv la doi ani de închisoare, în regim cu executare.

Polițiștii de la Păltinoasa l-au găsit la domiciliu pe bărbatul condamnat și l-au condus, sub escortă, în Penitenciarul Botoșani, în vederea executării pedepsei.

Din păcate, astfel de situații nu sunt chiar rare. Tot în această săptămână am scris în Monitorul de Suceava despre un alt inculpat, din Fălticeni, trimis în judecată, în stare de arest preventiv, tot pentru trei infracțiuni de conducere fără permis, constatate de polițiști în mai puțin de o lună de zile.