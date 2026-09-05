Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Doi adolescenți cu vârsta de numai 16 ani sunt victimele accidentului rutier care s-a înregistrat sâmbătă dimineață la Fântâna Mare și în urma căruia au ars de vii în mașina care a luat foc după impactul cu un cap de pod.

Este vorba de Alexandru Mateiciuc, din Fântâna Mare, cel care s-ar fi aflat la volanul unui autoturism marca VW Golf 7 Hibrid, respectiv Rareș Mercore, din Rădășeni.

Potrivit unor rude, cei doi era chiar colegi de școală și urmau să înceapă cursurile clasei a XI-a peste doar două zile.

Tragedia s-a petrecut la ora șase dimineață, iar la fața locului a ajuns imediat un vecin, care a încercat din răsputeri să scoată măcar o victimă.

Marius Savu, cel care a fost aproape de a-l salva pe unul din adolescenți, a povestit cum s-au derulat lucrurile.

”Am văzut mașina cum a venit cu viteză și s-a lovit de capul de pod și apoi a luat foc.

S-a auzit și o bubuitură mare și am mers imediat acolo să văd ce pot face.

Portierele erau blocate și am spart luneta. Am văzut o persoană care striga după ajutor, pe care am încercat să o trag, dar mașina care deja ardea s-a aprins și mai mult. Practic, ardea toată și nu am mai putut face nimic.

Mai era și o vecină, dar nici ea nu a putut să ajute prea mult.

După asta au venit pompierii, ambulanța și poliția și abia după ce au stins focul am aflat că în interior mai era o a doua persoană.

Inițial, eu am crezut că este doar o persoană, dar erau două”, a mărturisit Marius Savu.

Polițiștii au deschis o anchetă și au ridicat probe pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

”Pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la stânga, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă si a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma accidentului autoturismul a luat foc, rezultând decesul conducătorului auto de 16 ani, dar și a pasagerului în vârstă de 16 ani.

Din verificările preliminare efectuate s-a constatat că minorul care conducea autoturismul nu deținea permis de conducere”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

La locul accidentul, în dimineața zilei de sâmbătă au venit mai multe rude și cunoștințe ale celor doi tineri morți și care au aprins lumânări, cu toții declarându-se șocați de cele întâmplate.

Momentan, nu se știe dacă adolescentul care conducea autoturismul a luat cheile cu știrea părinților sau a plecat la plimbare fără știrea acestora.

De asemenea, urmează să se stabilească ce anume căutau cei doi minori la acea oră și, în urma autopsiei și a analizei probelor de laborator dacă au consumat sau nu băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise.